Otro siman diabierna dia 25 di Januari (dia di Betico), Federacion di ahedres di Aruba ta organisa su promer torneo di fin di siman “Copa Betico 2019”

E torneo aki ta wordo hunga den 3 categoria.

Un categoría U-12 pa nos muchanan bow di 12 anja. Fecha di nacimento no por ta promer cu anja 2007.

Un categoia U-18 pa nos hobennan bow di 18 anja. Fecha di nacimento no por ta promer cu anja 2001.

Y un categoría Open, unda tur hungador di tur edad por participa.

Categoria U-12, ta wordo hunga riba un solo dia. Esaki ta Diasabra dia 26 di Januari.

E weganan ta cuminza pa 9:00 di mainta y ta termina rond di 2:00 di merdia.

Un total di 7 rond lo wordo hunga. Lo duna premio na e mihor 3 hungadornan masculino y e mihor hungadornan femenino. Nos lo tin premio adicional pa e Best under 10 years y Best under 8 years.

Categoria U-18 y Open ta start diabierne dia 25 di Januari pa 8:00pm.

Segundo rond diasabra 26 di Januari pa 3:00pm, tercer rond pa 7:00pm.

Riba diadomingo 2 di Januari, e di 4 y 5 rond lo wordo hunga pa 10:00 di mainta y 2:00 di atardi. Entregamento di premio lo tuma lugar después di 5:00 di atardi (después cu e ultimo partidanan termina).

Tur e weganan ta wordo hunga den nos clubhuis na Nieuwstraat 11, Oranjestad, riba e pleinchi unda e tram ta lora bay back.

Inscripcion pa U-12 y U-18 ta 10 florin pa miembronan. Pa categoría Open, esaki ta 15 florin.

Non-members mester paga 25 florin den tur 3 categorianan.

Diamars dia 22 di Januari nos lo ta den club di 7:00 pa 9:00 di anochi pa tuma registracion. Riba dia di wega mes, no ta acepta mas inscripcion

