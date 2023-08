Cuerpo Policial Aruba ta informa tur persona cu kier bende klapchi pa aña 2023 pa tene cuenta cu e siguiente informacion pa entrega e formulario di peticion pa benta di klapchi 2023.

E formulario di peticion pa benta di klapchi por wordo entrega solamente na warda di polis Santa Cruz situa na Macuarima.

Por entrega e formulario desde diamars 15 di augustus 2023 te cu diaranson 15 november 2023. For di 8:30 mainta te cu 4’or atardi.

Bo por download e formulario di peticion digital ariba nos website www.kpa.aw den e seccion di servicio y bay den e balki di permiso. Yena y haci e rekesitonan y despues entrega esaki.

Cuerpo Policial ta informa cu despues di e fecha menciona, no lo acepta ningun formulario pa peticion di permiso pa benta di klapchi.Ta pidi tur hende pa por fabor tene bon cuenta cu esaki pa despues bo no hayabo cu sopresa desagradabel of perdida financiero.