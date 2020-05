Fecha final pa entrega ‘verzamelloonstaat’ y ‘verzamelstaat opgaaf derden’ di aña 2019 a wordo prolonga te 31 di juli 2020

Departamento di Impuesto ta participa cu ta prolonga e termino pa entrega e lista colectivo di salario (verzamelloonstaat) y e lista colectivo di pago na tercera persona (verzamelstaat opgaaf derden) di aña 2019. E fecha final di entrega a bira 31 di juli 2020.

A extende e periodo den cuadro di digitalisacion di e procesonan cu Departamento di Impuesto ta implementando. Dentro di poco e contribuyentenan lo por entrega e listanan menciona den forma digital via e portal online ‘BO impuesto’ (en corto ‘BOi’). Via ‘BO impuesto’ ta bira e unico forma cu por entrega e listanan menciona. Entregamento den forma di papel of USB stick no ta posibel mas.

Departamento di Impuesto ta urgi tur contribuyente cu ainda no tin acceso na BO impuesto, pa no tarda mas y haci un cita awe mes. Por consulta mas informacion riba www.impuesto.aw

