Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un update riba e desaroyo di Covid-19 pa luna di februari 2022 pa asina duna comunidad di Aruba un bista riba e decision di Gobierno pa elimina e medidanan cu tabata na vigor. Aruba a habri luna di Februari 2022 cu un total di 288 caso activo y a cera e luna aki cu 57 caso activo. Na comienso di e luna, hospital tabata tin un total di 37 hende hospitalisa di cual 3 tabata den Cuido Intensivo. Na fin di februari 2022, tabata tin solamente 2 hende den hospital y 1 den Cuido Intensivo. E total di fayecidonan pa luna di februari 2022 ta 6 cual ta un di e cifranan mas abou den un luna cu Aruba a yega di conoce. E total di fayecidonan di juli 2021 – januari 2022 tambe a ser coregi e luna aki.

Prome Minister a indica cu basa riba e cifranan aki, Gobierno a declara cu Aruba a sali oficialmente di ola number 5 y a tuma e decision pa elimina mayoria di e medidanan existente. E unico medidanan cu a keda na vigor ta e medida di ora di drenta Aruba for di biahe. Sea e persona ta ful vacuna cu 3 vacuna pa adulto y 2 pa mucha of e tin cu test na entrada. E di dos medida cu ta na vigor ta e test beleid. Si un persona ta sinti sintoma e lo tin cu bay test, bay den isolacion y esnan den cas of cerca di dje cu no ta vacuna lo mester bay den cuarentena. Gobierno di Aruba ta gradici tur esnan cu ta teniendo nan mes na e protocolnan y ta pidi tur hende pa sigui cuida. Na e momentonan aki mayoria di e medidanan a ser kita dunando espacio pa tur hende por move mas di loke nan tabata por anteriormente pero ta importante si pa cada ciudadano sigui cuida nan mes contra e virus aki.

Comments

comments