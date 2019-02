FDA ta expande su ‘recall’ ariba Ibuprofen pa mucha

NEW JERSEY, Merca – U.S. Food and Drug Administration a expande su ‘recall’ ariba ibuprofen pa mucha door di preocupacionnan cu e remedi aki lo por tin un concentracion halto di droga, cu lo por causa daño na riñon, e.o.

E compania farmaceutico cu base na New Jersey, Tris Parma, Inc. ta expandiendo e alcance di su retirada di november 2018, ora cu el a agrega tres lote adicional di Ibuprofen Oral Suspension Drops, USP, 50 mg pa 1,25 ml, na nivel minorista (botica), segun e compania a bisa den un comunicado.

Segun e ‘recall’, ta existi e posibilidad cu infantenan, cu por ta potencialmente mas susceptibel na nivelnan halto di droga, por ta mas vulnerabel pa dañonan permanente na malesanan di riñon asocia cu NSAID.

Efectonan adicional den mucha ta inclui nausea, sacamento, dolornan epigastrico, y tin biaha hasta diarea. Tinnitus, dolor di cabes y sangramento gastrointestinal ta algun di e efectonan adverso.

Te ainda, no tabata tin informe di eventonan adverso relaciona cu e ‘recall’ aki.

