FCGA: Tin varios caso cu a pidi atencion

Na luna di Maart ultimo, Landsrecherche, RST y Cuerpo di Polis di Aruba a haci un entrada hudicial entre otro na cas di minister di asunto social y labor. Motibo tabata e sospecho cu e ministro, hunto cu colaborador, a acepta regalo, promesa y/of servicio pa motibo cu el a duna excencion di e prueba di mercado di labor. E lunanan despues, cu excepcion di algun detencion, no a tende mucho mas tocante progreso di e investigacion. Posiblemente esey a haci cu e minister en cuestion (kende a keda suspendi) aparentemente a conclui cu ya no tabata tin peliger p’e mas. El a aparece na un encuentro di campaña di un ministro colega, a presenta su mes (en vano) como candidato riba lista di eleccion di su partido, a presenta un familiar como reemplasante y al fin y al cabo a duna un conseho pa vota pa e mesun colega-minister. Te ora cu na comienso di e siman aki a deten’e riba acusacion di corupcion administrativo y a encarcel’e. Tumando na cuenta e gran cantidad di caso (mas di 2000 ‘dossiers’) y e red ramifica cu a pone den otro, no por exclui cu mas departamento di Gobierno y/of colega tabata envolvi. Esaki lo por ta un indicacion di un red organisa dentro y haciendo uzo di e organisacion gubernamental. Si esey ta e caso, anto lo ta trata di un delito hopi mas serio.

Pero esey no tabata e unico caso cu a pidi atencion. E aumento recien y direpente di e sueldo minimo no solamente a hiba na protesta di ATIA y Camara di Comercio, cu a alega cu no a scucha nan den esaki. SER tambe a keda informa pa medio di e medionan di comunicacion cu a aumenta e sueldo minimo cu forsa retroactivo. Mas serio tabata su ponencia cu e proceso pa aumenta sueldo minimo no a cana e caminda legal. E minister concerni a haci uzo di un conseho (negativo!) na 2016 y a aplik’e pa e ley di ordenansa en cuestion. Esey no ta conforme ley y pues ta ilegal. E pregunta ta si e firma di Gobernador ta legitima e ley aki. Casi na mesun momento a bin sali na cla cu minister di finansas a tuma e decision pa ofrece empleado cu contract di varios aña un posicion fiho den Gobierno. Pero e dos ‘vakministernan’ tabata tin mas asunto cuestionabel.

E minister pa asunto economico durante e ultimo debate politico di Camara di Comercio a trece padilanti cu economia ta produci bon. E ta contradeci e opinion basa riba cifra di Banco Central cu economia di Aruba ta produci masha modesto mes. Segun e minister di finansas, Aruba por resolve su problemanan financiero na un manera autonomo. Nos pais por regla su mesun finansas door di instala su ‘Camara di Presupuesto’ desde otro aña. Den esey e ta lubida cu e aña aki atrobe e no ta logra entrega e presupuesto na tempo y cu ta dudoso si e nivel di realismo di e presupuesto aki lo supera esun anterior. Pa e mundo politico di Aruba un ‘propio’ (pues no-independiente) Camara di Presupuesto ta trece como bentaha cu Gobierno, mescos cu antes, no mester sigui e ‘consehonan’. Asina e por sigui hiba Aruba den un abismo. Ta di spera cu e raportahe di e di dos kwartaal di aña cu Caft lo publica pronto, lo duna mas claridad tocante e situacion real di Aruba. Mientras tanto ta bira cada bes mas dificil pa e minister di finansas logra financia tur cos, specialmente awor den tempo di eleccion den cual su coleganan fervientemente ta purba parti mangel cu placa cu no t’ey. Riba dje e mester duna un splicasion aceptabel pa motiva pakico ya pa varios luna e ta sinta riba e raport tocante e proyecto tan famoso di ‘Bo Aruba’. Esey ta duna e impresion cu tin informacion cu miho no sali na cla prome cu eleccion.

Mientras tanto e pregunta ta keda ki dia CITGO por fin lo produci algo pa Aruba. Ya caba a pasa mas di un aña despues di e momento cu e refineria lo cuminsa percura pa un aumento importante di empleo y entrada di impuesto. Ta parce cu cada bes mas hende aparentemente ta realisa nan mes cu no por spera mucho di un acuerdo cu na prome instancia a inicia cu un persona cu mientras tanto ta encarcela na Merca pa motibo di corupcion. Posiblemente e tabata representa e empresa madre cu en realidad ta bancarota pa motibo di…corupcion na gran escala. Esaki ta bira mas complica como cu doño (es ta e pais concerni mes) tambe ta rumbo pa un abismo pa motibo di …corupcion y un gobernacion cuestionabel. Pa ningun pais esaki ta un partner atractivo. Den esey ningun hende mester ta asombra si e grupito cu a logra e acuerdo cu Citgo pa medio di negociacion secreto, al fin y al cabo lo percura pa Aruba perde minimal (!) Afl. 600 miyon pa motibo di su garantia. No por spera mucho cos bon di hende cu den cierto sentido tambe tabata responsabel pa e contrato di hedging cu a resulta den un pago inecesario di centenares di miyon florin pa crudo pa WEB. Tempo lo siña nos!