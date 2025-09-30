Fundacion Centro Famia Piedra Plat (FCFPP) ta invita un y tur pa asisti na e gran evento di clausura di e prome cyclo di e proyecto Let’s Act. E show, titula “Bario di Pasco Crioyo”, Cual lo tuma luga diasabra 13 di December na Piedra Plat # 50, for di 6:00 pa 10:00 PM.

Den e 8 luna cu a pasa, Let’s Act a duna espacio pa expression creativo, y union familiar. Awor, nos ta celebra e frutanan di esfuerso comun cu un anochi di actuacion, canto, baile, pintura, pasarela, arte y hopi mas. Celebrando Aruba su cultura y tradicionnan di fin di aña hunto cu e otro nacionalidadnan cu ta biba na Aruba cu ta hasi nos Pais multicultural.

Tambe tin e posiblidad na personanan of instancianan cu kier ofrese nan productonan e dia aki manera: Cumindanan crioyo, bebidanan navideno, obranan di pasco, artesania, healthy food, mata, productonan organico, ect, ect.

Tuma contacto cu FCFPP registra y bin forma parti di e bunita y grandioso “BARIO DI PASCO CRIOYO”: Diasabra 13 di December for di 6:00 pa 10:00 PM.

Pa mas informacion por tuma contacto via number di cellular / whatsapp +297 6995545 of ofesina Tel: 8585545 entre 10:00 am pa 6:00 pm. Email: [email protected]