FCCA y Wit Gele Kruis den Veiligheidshuis

Director di FCCA señor Tromp a recientemente firma un acuerdo di cooperacion y privacidad cu Veiligheidshuis Aruba. Procurador-general di Aruba señor Ter Steege tabata presente como tambe e hefe di woon- y wijkbeheer di FCCA señora Croes, consehero di beheer di FCCA señora Loefstok y coördinador di Veiligheidshuis señora Schulte.

Luna pasa director di Wit Gele Kruis, señor Goeloe, a firma e acuerdo di cooperacion y privacidad cu Veiligheidshuis. Esey den presencia di señora Giel, consehero riba tereno di teen moms di Wit Gele Kruis. Tanto FCCA como Wit Gele Kruis ta partnernan fiho di Veiligheidshuis.

Veiligheidshuis ta un alianza entre partnernan di e cadena penal y e cadena di cuido. Hunto ta traha na e enfoke di e problematica di multi problematica social. Multi problematica social ta significa cu personanan of famianan tin un acumulacion di problemanan den nan bida. Por ehempel, ora den un solo famia ta kom voor desempleo plus violencia domestico plus adiccion plus maltrato di un hende grandi.

FCCA sa como ningun otro kico ta biba den un barrio. Nan tin casi 2000 cas na huur y ta drenta durante e controlnan directamente den cas di un persona. FCCA ta wak loke ta bay robez.

E crisis di covid-19 a empeora e problemanan social existente, asina director Tromp a bisa durante e firmamento di e convenant. Hopi hende tabata pasa den duro caba y awor nan bida a bira mas duro ainda. Tin hende cu tin cu biba cu unicamente algun 100 florin pa luna. FCCA ta yuda na diferente manera y ta bezig na un manera proactivo den e vecindarionan. Nan ta haci esfuerzo tambe pa e kids y e hobennan den un barrio.

E meta di Veiligheidshuis ta pa traha na seguridad di Aruba dor di preveni y baha recidive, molester y criminalidad. E partnernan di Veiligheidshuis ta Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Departamento di Asuntonan Social, Voogdijraad, Reclassering, KIA, Slachtofferhulp, Sostenemi, Guia Mi, FMAA (Fundacion pa Maneho di Adiccion), Respaldo, Wit Gele Kruis, SPD, FCCA y Bureau Leerplicht. Banda di esey tin partnernan flexible manera (por ehempel) OC y Fundacion pa Hende Muher den Dificultad.

