FCCA trahando casnan pa pueblo y yen di proyecto pronto lo keda cla

Director di FCCA Sr. Edwin Tromp a mustra cu nan ta keto bai andando cu proyectonan. Proyectonan di construccion y actualmente ta cabando cu un proyecto di cas na Tanki Leendert caminda a caba cu e prome edificio y a cuminza cu e otronan patras di esaki. Na Sanicolas tambe tin un otro proyecto na e cruzada di Weg Sero Preto cu Isaac Wagemakerstraat cu tambe ta cla y ta wordo spera cu pronto e doñonan lo haya nan yabi entre aworaki cu 1 di December. Eynan ta shete so si pero banda di esaki tambe ta bai cuminsa otro construccionnan. Sr. Tromp a sigui bisa cu hunto cu esaki e kier a splica cu patras di Palisiaweg tin otro proyecto andando y asina tur otro ta sigui. Hunto cu esaki FCCA ta trahando e infrastructura, esta e careteranan tambe. Pero no solamente cu construccion sino tambe mantencion di diferente proyectonan entre otro na Savaneta cu lo bai wordo renoba y tin eynan 14 apartamento. Esakinan ta apartamentonan pero durante e mantencion tambe lo bai haci algun di nan mas grandi cu kambernan extra p’asina por acomoda famianan mas grandi. Tambe FCCA a construi un sistema di rioolering cu ta core for di Sero Patrishi te cu veld di RCA y esaki tambe lo bai conoce matencion y e casnan di Tanki Leendert y Sero Patrishi lo wordo conecta cu esaki p’asina haci e fluho di awa sushi mas mihor ainda. Sr. Tromp a sigui bisa cu pa otro aña FCCA tin mas proyecto pero ta wardando riba aprobacionnan riba diferente “verkavelings plan” y tambe wardando riba DIP tocante Canashito. Tin Savaneta y tin proyecto na Rooi Bosal tambe. Hunto cu esakinan FCCA a bishita ultimamente un fabrica na Bogota den a ambito pa busca un prijs of baha e gastonan di construccion lo maximo cu por. FCCA a bishita e compania na Bogota caminda nan ta traha plachinan di cement cu fiber y Sr. Tromp a sigui bisa cu ya caba e prijs ta hopi atractivo. Claro cu tin su detayes tambe cu e transporte di containernan cu mester bai di Bogota pa Cartagena y despues e ta sali bini Aruba. Aña pasa cu FCCA a bai Hulanda tambe a topa cu un situacion similar caminda nan a topa cu un compania cu finalmente a yega na un acuerdo cune cu finalmente por a trece e materialnan Aruba pa construi e casnan cu tin na Sanicolas y Tanki Leendert pa un prijs mucho mas abao cu kizas e mercado lo a duna e ora ey. Mas cu claro expertonan di FCCA ta haci control di calidad riba e materialnan aki pa wak si nan ta cumpli cu e exigencianan exigi localmente, cual tur keurmento di tur departamento na Aruba a wordo pasa y tur e normanan a wordo cumpli cune. Esun di Colombia aki, ora cu FCCA a topa cu e compania y cu su representantenan, tabatin un cas traha caba na Aruba, pues esaki tambe a pasa e procesonan di control localmente caba. E material di Colombia aki lo bai wordo usa pa casnan individual pero tambe di diferente tamaño. Pero si Sr. Tromp a sigui bisa cu personalmente el a mira e material hunto cu expertonan di FCCA y e material aki ta bon. Mirando tur e construccionnan aki y tur loke FCCA ta haciendo, ta mustra cu e cifra pa demanda di cas ta bai baha, y akinan director di FCCA a bisa cu e cifra desafortunadamente ta sigui crece pero esaki no ta pone cu lo stop di construi casnan pa pueblo. Pasobra si stop e situacion ta bira peor. E plan ta pa traha 200 cas, tin hopi cu a wordo entrega caba y ainda tin hopi cu ta bao di construccion y otro aña lo bai ta mesun cos. Mester bisa tambe cu na Shaba pariba di Warda di Polis FCCA tin un proyecto caminda tin algun cas caba cu a finaliza y tin famia ta bibando eynan caba.

