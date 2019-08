FCCA tin terenonan di su mes pa e por sigui construi casnan social pa comunidad

Sr. Edwin Tromp ta bisa cu FCCA tin un lista di mas cu 200 peticion pa casnan pero apeaar cu ta traha masha hopi toch ta keda demanda halto pasobra mester ta sincero cu Aruba ta crece y sigui crece. Pues ta keda haya hopi peticion cu ta bini. Mester bisa si cu tin diferente caso, tin casonan hopi dificil y te caminda cu por FCCA ta purba juda caminda tin casonan cu ta echt penoso y asina ta percura pa pone e personanan aki den casnan cu FCCA tini.Tin un luga na Savaneta cu ta wordo jama pa situacionnan fastioso y cu e personanan aki por haya un cas pa un periodo cortico of temporario pero aworaki ta den proceso di renobacion di e lugar. Pero eynan si ta pone hendenan pa poco tempo y ta tene esakinan habri, pues no ta huurnan pa tempo largo, pa ora presenta casonan fastioso y esakinan ta disponibel. Na aña 2017 FCCA a haci ful un revision di e lista aki y berdad ta cu tin hendenan cu no ta riba e lista aki mas y tin hendenan tambe cu a mehora nan situacion y ta bibando serca nan famia y pa un motibo of otro nan no a bin kita nan nomber di e lista aki. Pero e lista ta keda bira largo y awo ta haya cu tin dos faceta, tin e cas di huur pero FCCA tambe tin un lista di hende cu ta buscando cas pa cumpra pero nan posibilidadnan no ta grandi y kizas ta hende cu por fia 70 pa 100 mil Florin y mester wak e situacionnan aki tambe di serca. Pasobra atrobe nan entrada y esey tambe ta purbando hunto cu Gobierno pa tin tereno aloca y traha tipo di casnan cu e hendenan aki por cumpra pero e hecho aki ta keda y e no ta facil pero esey no kiermen cu FCCA no ta duna atencion na dje. Bastante hende ta haya casnan pa nan biba aden pero esaki no ta mucha riparabel pasobra esnan cu sali bai y traha nan mesun cas y esnan cu haya cas ta haci cu no ta visibel pa wak esaki. Tin un otro faceta tin biaha cu ora, e no ta pasa tur ora pero mester menciona esaki, cu ta haya un lugar pero ora aserca e persona of personanan nan ta bisa cu nan no kier biba eynan y nan ta prefera di biba banda di nan famianan of kier haya un cas taly tal caminda y no ta tur ora esaki ta logra. Un otro cos cu tin ta cu hopi di e casnan ey ta bendi y no ta disponibel mas. Cu esaki ta referi na casnan di pueblo cu a wordo bendi den pasado y actualmente ta bashi pero FCCA no por haya esakinan bek pasobra nan tin doño awo. Defacto FCCA a purba di cumpra cierto di e casnan aki bek pero ta haya problema pasobra kizas e doñonan a fayece of cualkier otro situacion fastioso cu a presenta y tambe tin e situacion cu e doño mes no kier bende e cas mas. Mirando e projectonan den pasado FCCA no lo bai traha asina hopi casnan banda di otro mas pasobra esaki ta trece cune hopi problema social. Pa aña 2019 mes FCCA tin riba plan pa traha en total 200 cas pero nan no ta banda di otro sino na diferente lugar por ehempel na Tanki Leendert, na Kevit, na Weg Sero Preto, na Sta Cruz, na Hato kiermen ta haci den un forma mas separa pa no crea e problemanan cu tin actualmente. Tin hende cu ta huur cas y ta paga full e prijs pero tin otronan cu debi na situacion social y nan ta haya subsidio di Gobierno tin dificultad pa paga full e prijs. Di otro banda, DIP ta bisa cu no tin mas tereno y cu mester cuminsa constui riba otro y si FCCA no kier esey ta con anto, akinan Sr. Tromp a bisa cu nan tambe sa di esey pero nan ta usando nan terenonan pa contrui riba dje. Aunke tin cu menciona cu por ehempel na Tanki Leendert tin casnan riba otro traha pero sigur no lo bai contrui hopi riba otro pa crea e problema cu ta wordo papia di dje. Actualmente FCCA tin tereno pa e por contrui pasobra ta terenonan cu nan a cumpra den pasado pues por sigui construi casnan social pa comunidad y purba na cumpli cu e demanda pa esakinan.

