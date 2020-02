FCCA ta yudabo cu cualkier financiamento di sea construi of cumpra un cas

Serio Barros encarga cu departamento di credito di FCCA Aruba durante un entrevista a splica amplio relaciona cu hipoteca. Cerca FCCA bo tin e posibilidad di haya Hipoteca sea pa cumpra bo cas of traha un cas. Pero cerca di FCCA tambe si bo tin hipoteca otro caminda y bo kier pa FCCA tume over esaki ta posibilidad unda lo evalua esaki. Clientenan existente nos por haci refinanciamento na e suma cu nan ta desea. Semper un cliente nobo y existente cu kier haci un prestamo of refinanciamento por bishita nos oficina di FCCA pa mas informacion.

Sr Barros a menciona con FCCA ta haci e calculacion, si un persona kier traha, cumpra of cumpra debe otro caminda, claramente mester bin cu un Identificacion valido, si bo ta cobra pa luna bo ultimo dos payslipnan, y si bo ta cobra pa quincena bo ultimo 6 payslip, y di e forma aki ta haci calculacion y mira kico e cliente por fia. E ora ey e cliente por bay sondea rond kico e ta desea. E ta conta pa cualkier edad di persona si bo tin un trabou fiho y bo kier sa un calculacion kico bo por haya esey ta posibel cerca di FCCA.

Desde aña pasa DIP a saca un cantidad di documento pa loke ta tereno di hendenan cu a haci peticion y pa 2020 tambe ta e caso. Ta conoci cu hopi hende a warda basta aña pa por haya un tereno y eventualmente sea nan tin cas caba of a yega na e edad di pensioen y ta hayabo cu cierto motibo no por prueba pa un financiamento pa haya un tereno. Actualmente ora cu DIP otorga un tereno bo ta haya un carta di prereservacion cu ta indica cu bo mester bin cu un prueba di cuanto bo por fia, y e suma ta entre 144.000 pa 240.000 cu ta e maximo pa bo haya un tereno di 300 pa 500 meter cuadra y for di esaki bo mester construi un minimo di 30% di eynan abase di tur documento cu bo entrega na FCCA, nos ta haci un calculacion y e cliente ta haya su carta y ta entrege na DIP y eynan bo ta haya un OK. Manera bo haya e OK for di DIP cu e ta bay haya e tereno y eynan bo tin cierto rekesitonan pa cumpli cune y despues di esaki ta bay firma un acuerdo cu e ta bay haya e tereno y na momento cu e cliente firma e acuerdo di e tereno e tin cu zorg cu den un termino di 3 luna cu ta bay cuminsa cu e proceso di pasa e tereno na su nomber y e proceso di hipoteca. Segun e regla nobo na e dos puntonan ey mester bay hunto unda cu bo ta hayabo ta haya tereno y tur famia ta yuda di trahe poco poco y lastimamente debi na demanda grandi pa tereno a dicidi na bin cu e sistema nobo aki y na cuminsamento cu DIP a haci un clean up na su lista cu no a faborece na personanan cu tin hopi aña ta wardando. Cumpra of traha un cas semper e posibilidad t’ey pasobra FCCA no ta traha cu afspraak nos ta traha cu clientenan cu ta drenta tur dia y hendenan cu tin e gana di traha of cumpra nan propio cas.

Pa mas informacion nos tin tres oficina di FCCA, e principal na Sabana Blanco, den caya na San Nicolas y na Eagle banda di e turbo rotonde y eynan tur hende por haya informacion di hipoteca. Of bishita nos website www.fcca.com

