FCCA ta traspasa cas pa Fundacion Adopt an Addict

Den un encuentro sumamente positivo, “Fundacion Adopt An Addict” a ricibi e grato notica, cu tur cos a keda cla pa locual ta trata e cas na Moko na unda cu nan ta brinda nan servicio pa esnan den adiccion. Tur esaki ta danki na e tremendo cooperacion entre Ministerio y FCCA cu awe Fundacion Adopt an Addict por sigui traha y expande nan servicionnan y yuda mas persona den adiccion.

Pa mas o menos 8 aña e fundacion ta purbando pa haya e cas caminda cu nan ta opera for di dje na Moko, for di FCCA cu ta doño di e cas. Minister Otmar Oduber a expresa di ta haya e plannan di e fundacion pa loke ta nan metanan, ta mustra hopi seriedad cu posibilidad y deseonan di expansion y continuacion di nan trabou den comunidad.

Den cuadro di e relacion nobo cu tin entre Gobierno y FCCA y den e combersacion habri y transparente cu tin. FCCA tin su tarea, pa cual nan ta cumpliendo cabalmente cu ne pa percura pa casnan social. Ta considera e tarea aki di e fundacion uno cu tincu wordo balorisa. Den e dialogo cu a tuma luga, Minister Oduber como e Minister encarga conhuntamente cu FCCA a yega na e acuerdo cu e cas aki cu e fundacion ta uzando actualmente na Moko, ta wordo traspasa pa e fundacion na forma oficial.

Ora cu a duna e noticia akin a e bestuur di Adopt an Addict, por a mira dibiaha alegria y alivio pa loke ta e continuidad di e plannan cu nan tin. Minister Oduber sigur a sa di expresa palabranan di reconomento pa e fundacion y e trabou cu nan a bin ta haci. Algo bunita tambe pa scucha ta fundacionnan trahando hunto na e meta comun.

