FCCA ta e unico fundacion cu lo bay traha casnan pa gobierno

Tocante e situacion andando na FCCA,. pa loke ta construccion di casnan social, minister Otmar Oduber ta splica, ya cu lo tin un fundacion cu lo traha hunto cu FCCA, den trahamento di casnan social.

E mandatario ta nenga esaki, ya cu algun siman atras e tabata hunto cu FCCA, cu a bay super bon. E relacion ta mehorando entre gobierno y FCCA, cual tabata basta perhudica ultimo 8 añanan. FCCA ta e unico stichting cu lo bay traha casnan pa gobierno, y tin un meta pa yega 200 cas pa e aña aki. Tur cos ta indica cu lo logra e meta aki tambe, segun e mandatario.

Tin un bashi al momento den e mercado, pa personanan cu a caba di bin for di exterior cu a caba di studia y kier traha na Aruba, cu kier traha nan cas, mama of tatanan soltero, pa crea e posibilidad di no necesariamente biba den cas social pero tampoco e casnan di 200 pa 300 mil florin, cual ta loke mercado ta ofrece aworaki.

Ta papiando di un organisacion unda cu lo tin un solo partner cu ta papiando cun’e, y na su debido momento lo saca esaki afo, cu no ta un organisacion local, serio. Loke ta percura pa casnan, loke ta yama, residencianan accesibel, por wordo logra cu nan. Ta papia di casnan di entre 100 pa 125 mil, of 200 pa 250 mil florin. Ta duna oportunidad na e mercado aki, pa nan por yega na nan cas, na un suma cu ta considerabel y cu ora cu caba di studia, a caba di casa, cu ta mama of tata soltera cu tin un bon trabao cu por afford un hogar.

No tin niun intencion di parti di gobierno pa pone un fundacion parelelo na FCCA pa haci e trabao cu FCCA tabata haci. Pa loke ta e calidad di casnan, na e momentonan aki ta cabando un convenant cu lo firma cu FCCA. Ta duna gobierno un tempo pa compronde e tarea cu FCCA tabata ehecuta, pero pa FCCA compronde e maneho cu gobierno kier ehecuta. Tur esaki ta bin den un convenant, cu a firma LOI caba di dje caba. Entre otro, e parti social mester keda social y no mester castiga un hende den su bida personal, e ta bay dilanti, ta castiga e persona ora di cumpra su cas. Esey tabata un di e motibonan di e biahe pa Hulanda, unda a papia cu diferente instancianan tambe, pa purba haya e financiamento na interesnan abao. Ta papiando cu partnernan local, aki na Aruba, pa por inverti y beleg placa den FCCA na sumanan mas abao. Tur esaki pa reduci e prijs di construccion y automaticamente esey mester ta mara na e reduccion di prijs di huur, pa esunnan cu mester di un cas social na Aruba.

Loke ta para habri awo ta cu, uno, e maneho di gobierno ta, cu no ta crea mas barionan grandi unda ta pone tur esunnan cu ta inscribi na FCCA hunto, pero awo ta reparti esaki den tur e verkavelingsplannan cu tin na Aruba, cual ta un maneho cu Hulanda pa basta aña caba. Hulanda tin den su ley, cu tur urbanisacion cu wordo crea, un porcentahe di dje, mester wordo dedica na casnan social.

Casnan social no kiermen casnan problematico. Esaki kiermen personanan cu tin un recurso menos pa yuda pa nan tin un dak ariba nan cabes. E por ta un hende di edad, di edadnan halto. E por ta un handicapped. E por ta un persona cu tin 4 yiu, e no tin suficiente entrada pa paga un cas y e ora ta huur un cas social. Esey combina cu e mente habri cu FCCA a mustra di tin awo pa habri otro tecnologianan den constuccion di casnan tambe, cu ta hopi mas di e parti conservativo cu nos tabata construi na Aruba, di bloki – cement, pero tambe na DOW y otro instancianan di gobierno, ta habri e posibilidad pa construi segun otro tecnologianan, pero teniendo e siguridad na prome luga.

E cifra di risicogeval ta 2600, dus e prioridad, pero no ta e totalidad. Pero esey ta e lista cu tanto FCCA como minister Glenbert Croes tin. Ta planea pa construi 200 pa 250 cas pa aña, cu lo por reduci e lista cu mita, pa cual ta busca manehonan nobo manera esun ya menciona, cu no ta solamente FCCA y gobierno ta carga e responsabilidad, pero mirando cu e ta acapara henter e comunidad, mescos cu na Hulanda ta normal caba, ora un desaroyador kier verkavel un tereno priva, cu cierto parti di dje mester wordo dedica pa crea e posibilidad aki. Pa yuda un grandi, un handicap na un cas social. Esey ta un paso nobo cu lo tuma, cu banda di FCCA ta logra di acapara mas tipo di casnan asina, posibel.

Mas aleu, ora cu e organisacion nobo cu ta bay traha ariba e residencia accesibel aki, pa e gruponan di starternan, di mamanan soltera, recien casanan, automaticamente ta bay haya, cu hende cu tin 6 aña bibando den e casnan di FCCA, ta miho para y lo bay over na e grupo ultimo aki, habriendo mas cas pa esunnan den necesidad di cas social. Esaki ta e maneho macro, di henter e proceso di vivienda na Aruba. Esaki ta tumando luga caba, y un biaha mas, e mandatario ta keda na e nivel di directie y nivel di esunnan cu ta tuma decisionnan den FCCA< e por bisa cu si tur ta ariba e mesun liña. P’esey e convenant ta asina importante, ya cu eyden ta pone preto ariba blanco, den statutonan di FCCA tambe ta papia di un convenant, cu nunca a tuma luga den pasado, cual ta un convenio cu tur dos partido mester cumpli cun’e.

Tur e partidonan ta ariba e mesun liña, pa loke ta e m2 di e cas social, kico ta willing pa paga pe. Tambe con ta transforma esey den huur. Y contrario na antes, esaki ta sosode na un nivel bilateral. E ta sosode cu respet mutuo y e mandatario ta satisfecho con e ta bayendo aki.

Na Hulanda a haya e oportunidad di amplia e posibilidad pa FCCA, unda ta importante cu mester socialisa e fundacion hopi mas y ora cu tur partido realisa den ki situacion FCCA a wordo poni den pasado, manera Interbank, pa despues pasa den un proceso basta dificil pa recupera di e desfalco cu ta tuma luga. Awo e cifranan ta solido pa cual a pone u meta no mucho halto, pa despues di 8 aña cu no tabata tin nada, e ta un logro grandi. Asina e mandatario di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber, a finalisa bisando.

Comments

comments