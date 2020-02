FCCA por yuda un persona na yega na su propio cas y tin diferente proyecto na caminda

Sr Sergio Barros funcionario na FCCA a menciona cu tin diferente proyectonan pronto pa ehecuta por menciona, na Rooi Bosal, Canashito, Savaneta. Ta tumando reversacion pa hendenan cu kier aplica pa un proyecto asina cerca di FCCA, bo ta haya bo tereno eigendom financia y bo ta traha bo cas na bo gusto riba dje. E tin su rekesitonan pa keda cla unda gobierno tin cu pasa e tereno y mester verkavel y asina por sigui menciona. Mientrastanto cu esaki ta tumando luga den background anos ta sigui cu e peticionnan di e hendenan unda bo tin cu cumpli cu cierto rekesitonan si un persona ta interesa por pasa na oficina di FCCA y na bali informa kier inscribi pa un proyecto di FCCA si ta awor of den futuro. Tin biaha e buscamento di traha of cumpra un cas no ta bay dje lihe ey y ta pasa asina un tanto tempo, y sr Barros ta conseha tur hende pa cuminsa di tur caminda, si bo no a solicita pa tereno di gobierno por solicita na FCCA tambe mientras tanto e hende ta busca un cas tambe cu por cumpra y tin casnan na findishi. Cerca FCCA mes nos ta guia e cliente abase di loke e por fia con e por yega na un cas.

Comments

comments