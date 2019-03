FCCA cu proyecto di casnan social na Santa Cruz

Ultimo temponan aki FCCA ta hopi mas activo pa loke ta construccion di casnan social. Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber a splica cu e ta sumamente satisfecho pa loke e ta mira. Un vision cu a wordo poni dilanti, un maneho pa cu FCCA ta cuminsa duna su frutonan.

For di 2017 a papia di renoba y drecha e relacion cu tabata tin cu FCCA. Durante 8 aña no a construi niun cas social. A mustra ariba e hecho cu tin un necesidad y a cera un compromiso pa medio di un convenant hunto cu FCCA, pa minimo construi 200 cas social wordo construi pa aña. Tres siman pasa tabata na Savaneta unda cu a entrega 36 cas mas 6 apartamento. Na Tanki Leendert tambe por a mira un tecnologia nobo cu ta wordo aplica, tin tres tecnologia nobo den trahamento di cas, cu ta reduci e gasto pa traha cas pa m2. Y tambe con rapido e ta bay.

E casnan na Santa Cruz, proximamente lo wordo entrega na e shete famianan cu lo bin biba eynan. Materialnan di prome calidad a wordo entrega.

FCCA tambe ta hayando un rol hopi mas social den comunidad. E aña aki tin 13 diferente luga na Aruba lo tin proyectonan cu lo ta tumando luga. Aki dos siman lo haci entrega di proyecto na Cunucu Abao, unda cu tin un cantidad considerabel di casnan cu a wordo entrega, caminda ya caba tin hende ta bibando.

E meta y vision di gabinete Wever- Croes y ministerio cu a habri porta pa tecnologianan nobo na Aruba, pa construi. E ta conta no solamente pa FCCA y pero tambe pa proyectonan priva.

Gobierno den tur verkavelingsplan, lo zorg pa FCCA lo pro haya tereno pa construi casnan di dos of tres piso, depende di casnan cu ta wordo construi rond di dje. Di e 10% di e verkavelingsplan, di su superficie lo wordo manda pa FCCA pa wak cuanto cas por wordo construi. Tin un deficit di casi 2500 cas cu mester wordo construi ainda.

Poco poco pero sigur lo reduci e deficit grandi cu a wordo crea e ultimo añanan.

