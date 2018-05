FC Porto ta habri Playoff riba bon pia ganando RCS

Diadomingo 20 di mei 2018 a inicia den Compleho Deportivo Guillermo P Trinidad e playoff 2017/2018 di Futbol Division Uno.

Riba e schedule mester tabata tin dos wega caminda den e prome wega pa 6or pm FC Porto a topa RCS (Racing Club Savaneta) y caminda den e di dos encuentro mester a topa otro Brazil Jrs vs United, mirando cu e ekipo di Brazil Jrs ta den celebracion di nan 60 aña di existencia a haci cambio di e wega ey cual lo tuma luga diamars 22 di mei den Stadion Frans Figaroa na noord pa exactamente 8or pm.

Nos mester bisa den e prome 45′ nan di wega ambos ekipo a crea algun oportunidad ,caminda cu pa ser exacto na di 11′ di wega ta e homber peligroso di FC Porto ta logra habri e marcado den persona di Churmey Leon #10 riba su camiseta pa manda su ekipo ariba 1-0.

Den un atake di e ekipo di FC Porto riba un hugada poco bruto e hungado Churmey Leon ta keda lesiona y mester a bandona e wega.

Cu FC Porto ariba 1-0 riba e marcado ta bay sosiego,

Den e di dos parti di wega e ekipo di FC Porto ta crea poco mas chens di gol y ta na di 65′ di wega Daniel Tromp #8 ta logra score un gol mas pa amplia e score na 2-0.

E ekipo di Savaneta ta haya algun bon chens pa corta bentaha pero no por a concretisa.

Den e parti final di wega pa ser exacto na di 81′ di wega Antonio Lopez #4 ta score pa asina bay ariba 3-0.

E ekipo di FC Porto no a basila y a sigui ataca poniendo presion riba nan contricante y ta amplia na di 83′ di wega pa medio di Winston Helder #6 pa haci e wega 4-0.

FC Porto a sa di probecha riba e fayo nan di e ekipo di RCS cu a bai hunga den defensa y ta un biaha mas ta Daniel Tromp #8 ta bolbe score pa asina pone un gol mas riba su nomber pa manda su ekipo ariba comodamente 5-0.

Y cu e score di 5-0 e ekipo di FC Porto ta habri e playoff riba un bon pia.

E wega a wordo dirigi pa Alexander Simmon y asisti pa B. Lucker y V. Ridderstaat.

