Fayonan grave den siguridad di computer chip di Intel

TECNOLOGIA

Varios investigadonan, incluyendo un di e proyecto di Google Zero a expone “varios fayo den siguridad” den e diseño di Intel, AMD y ARM procesadonan, cual lo duna hackernan oportunidad pa tuma control over di bo computer, aunke cu e ta paga.

E fayonan yama ‘Meltdown’ y ‘Spectre’, e embergadura di e fayonan aki no ta limita na un of dos fabricante so, tipo di aparato of sistema operativo. PC, laptop, server y telefonnan celular di fabricantenan manera Apple, Samsung, Sony, Dell, HP.

Cual ta e diferencia cu e otro virusnan?

Mayoria virus ta uza fayonan den siguridad pa haya acceso na nos sistema. P’esey mes, nan ta drenta bo computer di maneranan cu ta limita mas tanto na sistemanan operativo specifico y limita na un tipo di hardware specfico. Ta trata aki di diferente tipo di aparato, fabricante y sistemanan operativo. E ta un tiki diferente tambe, ora cu investigadonan ta haya problemanan cu e sistema operativo y e hardwarde normalmente ta laga e fabricante sa y ta dun’e un oportunidad di bin cu’n solucion prome cu e publico haya sa. E biaha aki, e noticia a plama mucho lihe, lagando Intel ta bringando pa bin cu’n update.

Bo computer tambe ta afecta?

Mas sigur cu si.

E problema tin di haber cu e diseño di arkitectura uza den e fabricante di computer chip, cual a wordo uza ya pa decadanan caba. E mesun diseño aki ta comun pa mayoria fabricante aunke cu algun ta mas susceptibel cu otro.

Tin motibo pa panico?

Ainda no.

Tin evidencia cu hackernan ta capas di probecha di e fayo y nan lo mester instala un malware specifico prome, di manera cu hackernan lo no por purba di tuma control over di cualkier sistema conecta ariba internet.

Con hackernan por probecha di e fayonan aki?

Si bo sistema ta afecta, tin e posibilidad di lesa e memoria di bo computer. Esaki ta inclui password y informacionnan sensitivo warda den bo computer.

Kico ta wordo haci pa drecha esaki?

ARM a bisa cu cierto ahustenan a wordo comparti caba cu su clientenan, cual ta inclui varios fabricante di telefonnan celular. Segun AMD, actualmente no tin niun risico pa su productonan, Intel ta trahando pa resolve e fayo den siguridad cual lo wordo informa denter di poco. Sistemanan operativo manera Android, Linux, Windows y OS-X ya caba a drecha nan fayonan cual lo stop cualkier intento pa ataca e software y mas sigur ya caba e ta instala den bo computer.

Con bo por haci pa sigura cu bo aparato ta safe?

Sigura bo mes cu e aparato lo update su sistema automaticamente pero si esaki no ta un opcion, sigura bo mes pa haci algun updatenan di siguridad den e proximo simannan. Tambe sigura cu bo mes cu e computer tin un antivirus y cu e ta up to date.