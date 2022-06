Un investigacion preliminar ta mustra cu causa di e blackout algo prome cu 2 or di merdia diahuebs 9 di juni ultimo, tawatin su causa den e planta nobo di WEB Aruba. Manera conoci y cu a anuncia ampliamente den prensa y medionan social, e planta RECIP IV ta den fase di test y no tin mucho tempo ta draai riba 100% di capacidad. E planta ainda ta den proceso di introduccion y consecuentemente no ta inclui den sistema di IGMS. No obstante esaki a logra recupera e suministro di coriente den menos cu 2 ora. Por considera esaki un tempo record pa recupera despues di un total blackout.

Na momento cu e blackout a sosode, a isola e fayo y a inicia e proceso di lanta plantanan RECIP I, II y III hunto cu e boilernan y turbina di gas. Di e forma aki a logra suministro di coriente 100% pa ELMAR dentro di 2 ora. Esaki ta hopi liher, compara cu blackoutnan den pasado caminda nan tawata dura pa averahe mas cu 8 ora. Durante e periodo di blackout awe tardi, a mantene comunidad informa via WEB su pagina di Facebook y tambe via medionan di prensa.

Awor cu e blackout ta tras di lomba y conforme WEB su protocolnan, ta sigui un ‘root cause analysis’ pa determina kico exactamente a causa e fayo y con por evita esaki den futuro.

WEB Aruba ta compronde cu e blackout aki a trece inconveniencia pa comunidad y ta extende su disculpa. Entretanto ta sigui cu inclusion di e planta RECIP IV den WEB su red di produccion, cual lo conduci na un suministro mas stabil y cu menos tempo di recuperacion na momento cu ocuri un blackout.