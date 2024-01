Alrededor di 7:00 AM, dia 21 di januari, a surgi un fayo den planta di RECIP na WEB, cual a resulta den un reaccion cadena. Esaki a conduci na un Black out, un interupcion di coriente pa nos isla completo. Personal di WEB mesora a drenta accion pa isola e causa pa por recupera coriente mas pronto posibel. E proceso aki mester a bay hopi controla pa e planta no cay atrobe, mirando e situacion delicado. Pa 10:33 AM a logra reestablece suministro di coriente 100% pa ELMAR y consecuentemente pa nos isla henter. Como parti di WEB su maneho, ta sigui un ‘root cause’ analisis pa averigua e causa di e fayo cu a causa e black out.

Despues cu a descubri e fayo y cu a logra controla esaki, a cuminsa recupera suministro di coriente alrededor di 8 am pa e area di Balashi, Santa Cruz y besindario. Despues a sigui e otro areanan riba nos isla. E secuencia den recuperacion di suministro di coriente pa e diferente areanan ta depende di stabilidad di e red di coriente y demanda di coriente na e momento ey. Tambe ta duna prioridad na suministro di coriente pa areanan di Aeropuerto y hospital pa motibo di nan importancia vital pa nos isla. Pa 10:33 AM ekipo di produccion di WEB a logra reestablece coriente completo na e Substationnan di ELMAR rond Aruba.

Na aňa 2023 a surgi un blackout na januari y un brown out na december. Tumando esaki na cuenta, WEB a cumpli cu un total di 99.93% di tempo cu 100% di demanda di ELMAR y pues di nos isla.

Hunto cu su empleadonan, Gerencia ta haci su maximo esfuerso pa limita e cantidadnan di blackout den 2024 y mas den futuro.

Di parti di gerencia y empleadonan di WEB Aruba, ta ofrece disculpa pa e inconveniencia causa pa e black out di 21 di januari, cual a logra recupera den un periodo di 3 ora y mey. Gerencia tin comprension pa e iritacion causa cu e interupcion aki. Empleadonan di WEB su departamentonan di produccion di coriente y awa, pero tambe esnan di sectornan di mantencion, di asuntonan tecnico, di distribucion di awa y departamento di comunicacion, tur a haci nan maximo esfuerso pa a limita e tempo di black out mas tanto posibel y pa mantene comunidad informa. Un biaha mas WEB su gradicimento pa e comprension y pasenshi.