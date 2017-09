Faya bo Haya lo wordo extendi te diadomingo

Ministerio Publico y Cuerpo Policial di Aruba ta informa cu e maneho di faya-bo- haya durante periodo di eleccion lo sigui te cu diadomingo 24 di september 2017. Algun siman pasa Ministerio Publico y polis a informa cu e maneho aki lo wordo hiba te cu dia di eleccion 22 di September 2017. Awor e termino aki a wordo alarga cu dos dia.

Polis a actua cu pasenshi, flexibilidad y tolerancia durante henter e periodo di eleccion. E meta tabata y ta pa logra un balansa entre mantene seguridad y orden publico riba caya na esun banda, y acompaƱa y guia reunion, parada y otro actividadnan politico na e otro banda. Logicamente cu violacionnan di ley lo no wordo tolera. Polis lo actua contra personanan cu comete infraccionnan (manera violencia, destruccion, insulto y buracheria den publico) y Ministerio Publico lo actua via e maneho faya-bo- haya.

Di e manera aki Ministerio Publico ta sostene Cuerpo Policial Aruba.

E maneho faya-bo- haya ta encera cu Ministerio Publico ta ofrece, ya caba na warda di polis, un transaccion na personanan cu a wordo deteni relaciona cu delitonan relativamente leve of

infraccionnan. Si e persona dicidi pa paga mes ora, anto e caso ta keda cla. Si no, anto e persona lo haya un citacion pa presenta dilanti hues. Ta importante pa tene cuenta cu e exigencia durante e tratamento dilanti hues normalmente ta sali mucho mas halto cu e transaccion cu hende ta wordo ofreci na warda di polis. Pa e motibo aki, Ministerio Publico ta conseha pa tuma e transaccion cu haya na warda di polis y pag’e mes ora.

Ministerio Publico y Cuerpo Policial Aruba ta di nobo haci un apelacion urgente na publico pa paga tino cu alcohol, particularmente den trafico. Uso excesivo di alcohol ta trece riesgonan hopi grandi cun’e.