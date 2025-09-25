FAVI, Fundacion Arubano di esnan Visualmente incapacita despues di 3 aña FAVI ta activa unabes mas “ Dare the Darkness”, un cena unico den total scuridad cu a tuma lugar pa prome biaha na Aruba desde aña 2016 hunto cu Pitch time y CEDE Aruba. FAVI na prome insante tabata sirbi e anochinan consecutivo pa 12 persona y e aña aki FAVI lo ofrece e cena pa 22 persona riba un solo anochi. Dare the darkness ta un evento cu ta duna bo e oportunidad di experencia ta completamente ciego, pa haya e sentimento di convivencia di un persona cu limitacion di bista y e importancia di cuida nos bista. FAVI a presenta e concepto di “Dare the Darkness” na Teddy Bouroncle propetario di Lima Bistro, y cu man habri e ta cla pa contribui no solamente na nos evento, pero tambe na nos muchanan cu tin un limitacion visual. E edicion aki lo ta recauda fondo pa asina nos muchanan cu tin un limitacion di bista por sigui haya e guia y material necesario di FAVI.

Meta principal di Dare the Darkness ta:

Concientisa comunidad tocante problema di bista.

Experencia un rato kico kiermen biba sin por mira.

Crea un experencia laboral pa un persona cu limitacion unda cu esaki por contribui na su desaroyo personal y autoestima.

Hunto cu CEDE Aruba y chef Teddy di Lima Bistro nos lo tene e cena aki dia 8 di october 2025 na nos centro FAVI cu ta situa na primavera #233. Tene na cuenta cu tickets ta limita. Pa 7:00 pm nos lo spera e yegada pa asina 7:30 pm nos cuminsa cu e seating time.

E costo pa e cena lo ta $250 dollar pa persona, si ta desea di ta parti di e cena aki, por contact FAVI na 5825051 of 5825222. Pa facilita e procesco di cumpra y pa informacion por manda un email y reserva serca Sary Wernet Kelly na [email protected].