FAVI ta organisa un anochi di informacion tocante Glaucoma

Den cuadro di “World Sight Day”, FAVI ta organisa un anochi di informacion tocante e malesa di wowo: Glaucoma

Un malesa di wowo cu ta presenta sin ningun sintoma y cu ta un di e #1 problema di bista aki na Aruba. E anochi aki lo ta den man di nos orador principal Dr. Lacle oculista/ dokter di wowo, cu lo informa e publico presente di e causa di e malesa. Alabes publico lo tin e oportunidad di controla nan presion di wowo dor di Aruba Vision Center, cu lo ta presente e anochi aki.

Dia: 10 october 2017

Ora: 7:00 pm – 9:00 pm

Lugar: MFA Paradera

Costo: Gratis

Cuponan ta limita, por registra cerca FAVI na telefon: 5825051 -5825222 . Nos oficina ta habri for di Dialuna te cu Diabierna, for di 8 or di mainta te cu 4 or di atardi.