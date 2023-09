E caminata di 5 kilometer di FAVI Walk with a Vision ta den ful preparacion y nos kier pa tur fiel canador, deportista y comunidad di Aruba bin participa na nos caminata.

E caminata lo tuma lugar riba diadomingo 15 di Oktober 2023.

Un dia masha special pa nos, mirando cu e fecha aki ta e dia internacional di e garoti blanco strepi cora. FAVI kier a invita tur hende pa cumpra nan ticket trempan of reserva esun di bo via nos number di whatsapp 5609225.

Prijs pa ticket lo ta solamente AWG 10,- y lo ta obtenibel serca nos na FAVI y den weekend nan cu ta sigui lo por mira nos na algun punto di benta.

Ruta pa e caminata aki di 5 kilometer ta cuminsa na Parkinglot di Alhambra Casino riba e Eagle footpath.

E lo tuma direccion Phoenix Hotel y lo caba dilanti Alhambra Casino.

Tur cliente di FAVI ta wordo encurasha pa bin cu nan garoti y anima e famia pa bin cana cu nos y mustra nan sosten.

E caminata lo cuminsa pa 5:30 di atardi y lo tin doorprize pa tur participante. Muchanan bou di 5 aña ta gratis.

FAVI lo percura pa tin fruta y ijsjug cu awa y powerade disponibel durante y na final di e caminata pa tur participante.

Nos ta pidi tur hende pa bin cu un boter di awa pa keda hydrata.

Tambe nos lo saca doorprize di diferente premio atractivo.

Nos caminata ta pa recauda fondo, tur fondo recauda FAVI ta uza pa nos por sigui brinda y ofrece servicio na tur persona y mucha cu tin un limitacion di bista .

Meta principal di e servicio di FAVI pa e comunidad ta pa trece alegra di bida di clientenan cu tin un limitacion visual. E servicio aki ta gratis danki na e comunidad y gremionan generoso cu ta sigui apoya y kere den e trabao di FAVI.

Di antemano nos ta a gradici tur sponsor entre otro Playa Linda Beach Resort, Tropical Bottling, Andina Ice, Compra NV, Subway, Graficas Aruba NV, The Movies y tur otro manera sponsers cu di un manera of otro lo contribui na e caminata. Pa mas informacion of pa tickets por yama nos libremente na 582-5222 of 582-5051. FAVI kier invita bo pa bin pasa un rato alegre y saludabel.