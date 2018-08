FAVI ta incia su accion di donacion 2018

Na promer lugar FAVI , Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita ta gradici nos comunidad completo pa nan aporte financiero den 2017.

Un bes pa aña FAVI ta acerca e comunidad di Aruba pa un apoyo financiero. Cu e aporte financiero FAVI por sigui brinda tur su servicionan na e comunidad, pero tambe cubri otro gastonan necesario di operacion.

– transportacion pa e clientenan (diesel, mantencion di busnan etc.)

– transportacion pa e actividadnan di cliente individual of den grupo,

– diferente lesnan pero tambe pa scol of trabao

Limitacion di bista por afecta cada un di nos inesperadamente. E no ta nada facil pa biba cu un limitacion di bista. FAVI tey pa yuda y guia cada persona cu problema di bista pa nan por desaroya nan mes segun nan posibilidad, pa nan por bai scol of traha, pa nan por biba un bida mas independiente cu ta posibel.

Servicionan cu FAVI ta ofrece na e cliente cu problema di bista ta entre otro,

– cheqeo di bista practico

– guia den e uso di medionan auxiliar

– les di computer

– typeles, brailleles

– les di cushina

– grupo di conversacion

Banda di tur esaki tambe FAVI ta pone atencion na actividad social, manera FAVI-do (grupo di obra di man, grupo di musica), les di gym y diferente otro actividadnan pa nos muchanan.

Nos servicionan ta gratis y esaki solamente ta posibel danki na e donacionnan cu FAVI ta ricibi tur aña di e comunidad di Aruba en general, nos comerciantenan y diferente clubnan di servicio.

FAVI ta gradici tur colectante pa nan trabao y tur donador pa nan aporte

valioso na nos trabao. Sin boso FAVI no por existi.

Dia 23 di augustus, FAVI a entrega tur lista na e colectantenan fiel, pa asina aki nan aserca comunidad pa haci nan donacion

Si bo persona ta desea di haci un donacion y bo nomber no ta ariba un lista di un di nos colectantenan, no ta problema, facilmente bo tambe por bira un donador anual.

– yama nos na 5825222 of 5825051 entre 8am-5pm y bo lo ricibi tur informacion con pa bira un donador.

– pasa na Primavera 233 y haci bo donacion

– haci bo donacion annual ariba nos cuentanan

RBC-Royal Bank 31.36.6122, of Arubabank account: 7024380290

– menciona accion di donacion 2018, bo nomber y adres.

– Aun mas facil ta pa traha un standing order annual cu bo suma, y bo banco preferi lo desconta esaki tur aña ariba e fecha cu bo ta desea

Si Bo persona ta desea di yuda un instancia, considera FAVI como e instancia pa yuda y bira un colectante boluntario.

Bo aporte na FAVI ta sumamente importante y hopi aprecia

Di antemano masha danki pa Bo donacion

Comments

comments