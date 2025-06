Catherine Midi cu ta coordinador di actividad na FAVI Aruba a splica cu 10 di juni lo bay tin un charla educativo pe comunidad di Aruba unda ta bay tin persona di Imsan Zuleima Lacle cu lo duna informacion kico diabeties su efecto ta pa un hende su bista, y e lo ta entre 7-9’or anochi. Pero ya foi 6’or tin chekup di bista gratis y lo bay tin eyecenter di Imsan y esaki lo duna e servicio gratis, e idea tras di e evento aki ta pa comunidad por presenta, y ta pa hendenan grandi cu kier sa mas over di diabeties y ta sufri di esaki y no sa cu esaki tin efecto riba bo bista y e evento aki ta gratis.

Nos tin casonan di cliente cu a perde nan bista door di ta diabetico y tin uno a perde edad jong debi na suco y e ta algo alarmante. Hopi biaha nos no ta para keto riba e cosnan aki y di mucha bo ta mira e muchanan ta come mangel y e ta bon pa concientisa nos clientenan cu tambe ta mucha baha man ne sucu y wak con bo ta come pasobra esaki lo por tin efecto riba bo salud y tambe riba bo bista.

Catherine a duna di conoce cu no ta solamente loke nos ta come awor hendenan ta mas den celular y sin bo sa e luz di celular tambe ta haci cu bo bista ta bay atras hopi liher y na Aruba hopi hende no ta cana cu brill y e calor inmenso di e solo ultimo tempo sin bo sa cu e solo ta seca bo wowo y dadomomento bo ta haya choloma cu a precion di wowo y tin hopi otro cos rond di nos cu nos ta pasa rona di dje cu ta afecta nos bista.