Favi a tene actividad pa celebra Dia Internacional di Limitacion

Awemainta FAVI tabata presente dilanti Talk Of the Town mirando cu ta Dia Internacional di Limitacion p’asina haci un actividad cu nan clientenan. E actividad aki ta pa demostra na comunidad cu personanan cu limitacion tambe ta forma parti di comunidad y nan merece nan puesto tambe den comunidad y mas ainda comunidad mester tin aprecio y respet pa e personanan aki. Den e caso aki e clientenan di Favi tin limitacion di bista pero nan tambe kier haci cosnan diario y nan tambe kier sali di nan cas pa goza di bida y pesey comunidad mester duna nan e oportunidad aki. Y awe mas ainda riba e Dia di Esnan cu Limitacion ta un forma adecua pa conscientiza comunidad riba e hecho aki. Sra. Charlene Marchena di FAVI a duna di conoci cu aunke cu e conscientizacion aki tey den comunidad pero toch ultimo tempo den diferente actividad por a tuma nota cu tin personanan cu no ta consciente di e garoti di e personanan cu limitacion di bista y cu e garoti aki ta nan forma pa “mira” unda nan tin cu bai. Tambe t’asina cu ora un auto dilanti para pa duna e personanan cu limitacion preferencia, toch esun su tras ta bini cu un velocidad toch halto y no ta respeta kico ta sosodiendo dilanti di dje. Y defacto no tin e pasenshi ey cu mester tin cu personanan cu limitacion vooral esnan cu limitacion di bista. Kico esaki ta nifica pa un persona cu limitacion di bista??? E personanan aki no tine facil pa cana lihe of riba e speed cu un persona cu por wak, ta cana bai dilanti pasobra e mester orienta su mes bon a base di loke e ta scucha p’asina e por sinti su mes sigur pa e dal e siguiente stap padilanti y sa cu e ta bayendo den e direccion corecto. Anto hopi biaha otro personanan no tin e pasenshi aki pa warda y duna preferencia na un persona cu limitacion y esaki ta algo cu mester cambia den mentalidad di comunidad. Pero toch e personanan cu limitacion aki di bista tin derecho pa hiba un bida toch wel normal y kier cruza caya kier cana liber y pesey un suplica ta bai na tur hende pa tene pasenshi cu esnan cu limitacion. Mester pensa con nos mes lo sinti si nos lo ta den e posicion di un persona cu limitacion con nos lo sinti ora un persona no tin pasenshi cu nos. Pa hopi tempo caba tin e problema pa cu infrastructura di nos pais pa cu personanan cu limitacion, specialmente esnan di bista, y akinan Sra. Marchena ta duna di conoce nos tur sa cu na paisnan mas desaroya manera esnan di Europa e infrastructura ta hopi “amigabel” pa hendenan cu limitacion y sigur ta consciente cu pa haci esaki Gobierno mester haci inversionnan cuantioso y e cantidad di personanan cu tin un limitacion di bista y cu ta registra na Favi ta di solamente 10 persona y loke ta registra eingelijk na Censo tambe. E importante ta toch cu personan cu ta na cas y tin un limitacion di bista pa registra nan mes pasobra Favi ta sigur cu tin un cantidad grandi di hende cu limitacion di bista pero pa berguenza no ta registra y esey ta haci’e toch dificil pa crea un “caso” pa urgi Gobierno inverti den un cambio di infrastructura p’asina e por ta acesibel pa personanan cu limitacion di bisa.

Comments

comments