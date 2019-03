“Fast-track” di otorgacion di permiso: 1 di augustus 2019 tur permiso pa casnan di cuido mester ta cla

Den un rueda di prensa, Inspectie Volksgezondheid Aruba a anuncia cu tur casnan di cuido mester tin nan permiso regla pa 1 di augustus 2019. Pa yuda e casnan di cuido realisa esaki prome cu e fecha stipula, Inspectie a sinta cu e cuater departamentonan di gobierno cu ta envolvi den e proceso pa un permiso por wordo otorga, esta seccionnan di Cuido di Nos Grandinan y di Higiena di Departamento di Salud Publico Aruba (DESPA), Brandweer y DTI. Hunto a palabra cu lo tin un “fast-track” pa e casnan di cuido. E idea tras di e fast-track ta pa e casnan di cuido no mester warda largo pa haya bishita di inspeccion di e diferente instancianan menciona. Pues, ora un peticion pa un permiso drenta na seccion di Cuido di Nos Grandinan, esaki lo wordo comunica cu Brandweer, DTI y e seccion di Higiena di DESPA. Asina un bishita di inspeccion por wordo planea lihe pa e proceso di otorgamento di permiso por sigui cana su caminda.

Den e ley di cuido di nos grandinan cu a drenta na vigor na 1 februari 2017 ta stipula cu tur casnan di cuido mester tin un permiso desde e fecha ey caba. Sinembargo, pa motibo cu mayoria casnan di cuido ta existi caba prome cu e fecha aki, mester duna e casnan suficiente tempo pa por regla nan permiso. E asina yama “overgangsregeling”. Pa es motibo, Inspectie a dicidi di duna tur cas di cuido te cu 1 di augustus 2019 pa por regla esaki.

Ayera 19 di maart 2019, Inspectie a organisa un anochi informativo na MFA Paradera pa tur casnan di cuido en conexion cu e “fast-track” aki y pa recorda nan di e fecha di 1 di augustus 2019. Pues, tur cas di cuido a wordo informa debidamente. Ta importante pa añadi cu e casnan di cuido mes ta keda responsabel pa haci un peticion pa permiso na seccion di Cuido di Nos Grandinan na DESPA. E “fast-track” ta simplemente pa yuda e casnan di cuido den e proceso y pa nan por tin nan permiso cla pa 1 di augustus 2019. Si acaso un cas di cuido no tin nan permiso regla prome cu e fecha aki, Inspectie lo bay over na sancionnan unda cu lo por bay over na ceramento di casnan di cuido. Esaki ta pa motibo cu mester pensa riba e siguridad di e habitantenan y e empleadonan. Y sin un permiso, e siguridad aki no por wordo garantisa.

