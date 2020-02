Fast Delivery y SLM a cera acuerdo comercial

Despues di varios reunion, e compania di aviacion Surnameño SLM a yega na un acuerdo cu e compania local Fast Delivery Services, pa atende cu tur loke cu ta servicio di ticket y carga na Aruba.

E compania local cu a bin ta creciendo den transcurso di añanan, a dal un stap mas pa amplia nan servicionan, specificamente e parti di benta di pasashi. E servicio aki a haya un cliente nobo y ta bini despues di a logra joint venture cu clientenan grandi di e branch di carga aereo y maritimo, y servicionan di koerier cu UPS. Banda di esaki, Fast tin un filial na Boulevard unda ta bende ticket pa diferente aerolinea manera Aruba Airlines, Air Century, Win Air y awo a bini aserca SLM. “Nos ta hopi contento cu e joint venture cu SLM,” director di Fast a comenta.

E acuerdo aki ta nifica un mehoracion pa e benta di ticket y pa e clientenan. SLM a amplia nan destinacionnan pa mundo, bulando via di Surnam, na cual ciudadanonan di Aruba tambe tin acceso na dje awo cu Fast Delivery brindando e servicio aki. Un ruta hopi atractivo cu SLM tin ta nan vuelo pa Aruba, via Surinam, cu un tarifa hopi competitivo. “Competencia semper ta algo bon y sano, y ta pone nos brinda un miho servicio na cliente.”

Ademas di e parti di e ticketing, Fast Delivery ta bay atende tambe cu tur carga pa y for di Surnam y tur e rutanan cu SLM ta cubri, pa e clientenan aki na Aruba.

Specialmente pa e ceremonia aki tabata na Aruba e Chief Executive Officer di SLM, Radjesh Radjkoemar, Den cuadro di esaki el a bin ta bishitando e diferente companianan cu SLM tin acuerdo cu nan. Awo e ta na Aruba pa e acuerdo cu e compania Fast Delivery. El a keda masha impresiona cu e forma di traha di Fast Delivery, pa cual a yega na un acuerdo hopi lihe pa atende cu e benta di pasashi pa SLM. E tin tur confiansa cu e relacion nobo aki lo trece exito pa e compania SLM y naturalmente pa Fast Delivery.

Tur cos a cuminsa ora cu el a haya bishita di Fast Delivery, kende a ofrece e compania di aviacion Surnameño un pakete hopi interesante pa bende riba e mercado di Aruba. E ta encera bishita na diferente sitionan turistico di Surnam, cu e aspecto ecologico den mente. Banda di esaki, Fast Delivery ta bay atende e parti di carga tambe pa SLM. “Mi ta hopi contento cu e laso nobo aki y p’esey mi a dicidi bini pa celebracion di e acuerdo nobo aki,” el a duna di conoce.

Tambe tabata presente na e ceremonia oficial di e relacion nobo di trabou aki entre Fast Delivery y SLM, Frank Yudel, kende tabata traha den e ramo di aviacion y carga den pasado. Sinembargo cu satisfaccion e ta mira e laso crea entre e dos grandinan aki den mundo di aviacion, cu ta beneficia e clientenan na prome luga, no solamente cu pasashinan pero tambe cu e parti di carga. “Ta beneficio so esaki ta trece pa e clientenan. E lo stimula sector priva pa haci mas na exportacion,” el a bisa.

Director di Fast Delivery, ta hopi orguyoso di e logro aki pero mas cu tur cos agradecido na e team di e compania cu a traha incasablemente pa logra na e acuerdo. “E clientenan ta gana cu e acuerdo aki, pero nos aki na Aruba tambe a gana,” Helder a expresa.

