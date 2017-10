Fashion meets Arts lo ta expectacular pa 2017

Pa demanda general, Aruba Art Fair, organiza pa Pure Aruba Events Foundation lo inclui e aña aki un biaha mas, Fashion Meets Arts, cu ta e Fashion show na unda Arte ta central y ta combina diferente facetanan di Arte riba pasarela.

Un biaha mas e cayanan di San Nicolas y en especial e rotonde dilanti Uncle Louis Store lo bisti su mes di gala pa host asina nos gran diseñadonan local, Ronchi de Cuba, Rhona Lemminga y Osyth Henriquez.

Mientras cu for di Hulanda, Aruba por ser conoci cu e ultimo coleccion di e gran diseñador David Paulus. Pa loke ta e mundo fantastico di Joyas, Atelier Doré di Suriname lo desplega e creacion di 2017 cu ta joyas gigantesco y espectacular, piesanan di Arte. Un colecion completamente nobo y unico.

E aňa aki e grupo organisado a acerca Cosecha, y for di nan elenco ta trese e artesanonan Marian Barth, Hendrik Schouten, Marcia Hoost, Gloria Filiciana, Merveline Geerman, Debby de Weerd, cu lo demostra asina nan capacidad enorme y creatividad unico. Creacionnan di Joyas den piesanan exotico, colorido y di un imaginacion grandisimo, dificil pa describi pero fantastico pa mira.

Modelonan local den nan mayoria modelonan di Koma Models lo trece dilanti piesanan di creacion unico pa nos artistanan local y internacional.

Rhona Lemminga

Rhona Lemminga ta conoci den e mundo di Fashion pa su pasion y dedicacion. Studia na Mode Academie Marja van Riel, Rotterdam, e artista aki ta dedica su vocacion na siña hobennan den 7 diferente vak concerni cu moda na EPB. Un curriculum di Moda cu ta haya masha hopi acogida. Cada 4 aňa, e studiantenan ta haya e oportunidad durante un show grandi di trece nan obranan dilanti.

Conoci pa su vision y inspiracion teatral cu e la logra obtene, durante añanan di experiencia na entre otro Amsterdam Opera, Appel Theater, “Monique Collignon”.

Tambe e ta docente na Academy of Fine Arts and Design na Aruba y ta conoci tambe pa su diseñonan unico di stampia di Aruba.

E creacion pa Fashion Meets Arts 2017, ta hiba como Tema “The World of Yoga” unda e artista Rhona Lemminga den colaboracion cu e artesano Geraldine Romero lo hiba esunnan presente den e mundo magico, spiritual y teatral combinando Arte y Moda di un manera singular.

OSYTH HENRIQUEZ

E artista Osyth Henriquez no ta un desconoci pa e comunidad di Aruba. Empresaria nato, propetaria di Old Man at The Sea cu ta un creacion artistico di diferente piesanan di Arte conoci mundialmente pa esunnan cu ta pasa nan estadia di un manera special na Aruba. Cada camber ta unico cu piesanan crea pa a Artista. Al igual Casa Allistaire ta deplega su creacionnan colorido y yamativo. Conoci, pa pinta riba tela di un forma cu ta ilustra su caracter, combinando colornan fuerte di un manera diferente y unico.

Osyth pa prome bes lo ta subi pasarela, prometiendo di trece un colecion nunca bisto den combinacion cu su obranan di Arte.

RONCHI DE CUBA

Ronchi, sigur no mester di introduccion. Stima pa Aruba den su totalidad, Ronchi ta studia na Miami International University of Art & Design, y pa mas di 25 aña, a sa di predomina e mundo Artistico di Moda na Aruba.

Como hoben diseñador di apenas 18 aňa, 25 aňa pasa a pone su prome estampa den e mundo Artistico di Fashion, na unda cu un team hoben di modelonan y diseñonan a sa di gana Aruba Moda y bay cu tur premionan. Asina “Kock Out Models” a inicia, y a bira legendario y renombra den henter Caribe.

Awendia e ta propetario di Trash y CEO Ronchi de Cuba haute label y su retail imperio SOLOBYRONCHI. E coleccion prepara pa Fashion Meets Arts lo ta algo unico.

E fecha 22 di November, 2017 ta reserva pa Fashion Meets Arts cu ta promete di bira mucho mas grandi cu aňa pasa. E show ta inicia pa 7.30.

Pa 6.30 ya caba portanan ta habri. Bo no por perde. Carchinan lo ta obtenibel, na rason di Fls. 50,00, desde November 1, 2017 na Superfood, Citgo Oranjestad, Palm Beach, Boulevard, Santa Cruz y San Nicolas y tambe por reserva via website www.arubaartfair.com of via di facebook pagina.