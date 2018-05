Fase un di e programa piloto Best Dad Ever! a termina exitosamente

‘Lo ta mi deseo pa e programa aki por continua pa asina mas tata por tin mas conocemento y por involucra mas cu nan yiu’. Un tata cu a participa na e programa Best Dad Ever! di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba y Tienda di Educacion ta duna su opinion tocante e programa.

Ariba 3 di mei ultimo e programa piloto Best Dad Ever! a yega final di fase un. Fase un ta encera cu e prome tatanan a participa na e programa cu ta stimula participacion di tata cu cuido y educacion di nan yiunan. Durante 10 anochi e tatanan a ricibi informacion y conseho y por a papia tocante nan sintimentonan. E temanan cu a ser presenta ta: Impacto di tata, Embaraso, Necemento, Planea famia, Duna cuido, Genero, Violencia, Necesidad y derecho di mucha y Particion di tarea. Na final di programa e tatanan a ricibi nan certificado di participacion na e programa for di man di Pim van Loon representante di ‘Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad’ cu a sostene e prome fase di Best Dad Ever! financieramente.

Actualmente e programa ta ser evalua pa despues drenta den e proximo fase. E proximo fase ta encera cu e programa lo ser transferi na Centronan di Barrio na Aruba. E Centronan di Barrio na Aruba lo haya un traning pa asina nan mes por bira facilitador di e programa den nan Centro di Barrio y nan Bario.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba y Tienda di Educacion kier a gradici e tatanan cu a participa, Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad, Dorilis Werleman, Micheal Quant y Famia Planea pa nan sosten.

