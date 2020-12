FASE ta pidi pa persona yena e informacion corecto pa asina e proceso por bay bon

Coordinador di Proyecto di FASE, sra. Sabine De Groot ta splica cu for di dia 1 december te cu 10 di December hende lo por aplica y prolonga pa FASE. Pa esnan cu ta den sistema caba y tin nan ID di FASE, ta pidi pa no aplica di nobo, sino solamente prolongacion.

Esey ta pa motibo cu si bay den e parti di aplica di nobo, ta haci cu e proceso lo tarda mirando cu nan mester controla di nobo si tur cos ta corecto. E persona no lo ricibi su pago mas facil, pa e motibo ta recorda pa esnan cu ta den sistema caba pa prolonga esaki.

Segun sra. De Groot, un di foutnan grandi cu hende ta haci hopi pa ora di yena informacion ta e number di cedula. “Tin un 410 persona cu a yena nan ID number robes. E ID number ta e fecha di nacemento y patras tin dos number, esey ta e dos number cu mayoria di hende ta yena robes”, e ta splica.

Pa e motibo aki ta pone cu e persona no ta haya su FASE, ora cu e persona bin reclama ta un poco laat ja cu a yena e dato di e persona caba ‘no por drecha esaki despues’. Nan ta pidi pa tuma bon nota ora di bay hinca tur informacion. Un otro fout cu e ta menciona, ta e parti di yena e number corecto di cuenta di banco.

“E cuenta di banco no ta e ATM card. Hopi hende ta manda e number of potret di nan ATM Card anto esey no ta locual ta pidi. E ID di banco ta e carchi caminda tin e dato di persona conhuntamente cu e account number sea di current of savings.

Sra. De Groot tambe ta duna di conoce pa locual ta trata aplicacion a aumento den e luna di October y untiki mas na luna di November. E cifra exacto no tin, pa motibo cu ainda ta pagando na hende.

E ta bisa cu esaki por ta cu hende a keda sin trabou of comerciantenan a dicidi di cera nan luga. Mensahe di sra. De Groot ta bisa cu cualkier persona cu haya trabou, no tene berguensa di locual nan haya of bay tras di un FASE.

Un trabou ta trece entrada sin importa kico otro ta pensa of bisa ‘no mester tin berguensa’ y mas den e situacion actualmente. Ta recorda pa tur persona yena nan documento di 1 december te cu 10 di December pa prolongacion y aplica pa esnan cu a perde trabou.

Tambe ta corda pa tur hende ta na altura, cu nan no lo paga prome cu Pasco, e placa di FASE ta pasa despues di Loonsubsidie. FASE su pago lo ta te cu fin di aña. Pa cualkier informacion por bay na www.fasehelpdesk.com pa prolongacion of aplicacion nobo. Tambe por bishita nan Facebook page of whatsapp na 6996992. Pa asistencia mas lihe por manda un e-mail na [email protected] pa haya contesta.

