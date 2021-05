Fase, subsidio di salario y pakete di cuminda lo keda

Dialuna atardi, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever- Croes a enfatisa cu e ayudo di FASE, salario y pakete di cuminda lo keda.

Covid 19 a causa hopi daño no solamente na salud, sino economicamente e daño causa ta grandi. Gobierno di Aruba lo sigui enfoca riba e parti economico pasobra contrario na e parti di salud cu ta mustra di ta drentando un etapa nobo, pa e aspecto economico esaki ainda no ta e caso. Hopi ciudadano di nos pais ainda ta depende di FASE y Gobierno lo mantene FASE tambe.

FASE no ta un proyecto cu Hulanda ta financia sino un proyecto cu Gobierno ta financia hunto cu e cortamento di salario di e empleadonan publico y semi-publico. Gobierno ta trahando riba un proyecto caminda FASE ta wordo converti den TIO pero esaki no ta cla ainda. Prome Minister a enfatisa cu por lo pronto no mester tin preocupacion cu FASE lo bay stop.

Pa loke ta trata subsidio di salario, Prome Minister a duna di conoce cu esaki tambe ta bay keda pa esnan cu mester di dje. Cada luna ta mira cu poco poco e doñonan di trabou ta para riba nan propio pianan financieramente y no ta haci uzo di subsidio di salario.

“Awe nos a haña un bunita carta di danki di un hotel gradiciendo Gobierno pa cu e ayudo di subsidio di salario pasobra cu ta 130-140 mama y tata di famia tabata depende di e subsidio aki pero esaki ta e prome luna cu nan no mester di esaki mas. Esaki sigur ta algo hopi bunita. Pero nos lo sigui cu ne te fin di aña aki pa tur esnan cu mester di dje”, Prome Minister a duna di conoce.

Pa loke ta trata e ayudo di cuminda, Prome Minister a duna di conoce cu entrante prome di juli Gobierno lo tuma esaki over ya cu Cruz Cora a indica cu nan no por sigui cu esaki mas. Dia 7 di juni tur esnan cu ta bin na remarca pa pakete di cuminda por registra na Fundacion Nos Comunidad pa asina nan por bin na remarca pa haya nan pakete entrante prome di juli. Hulanda a indica cu e ta dispuesto pa financia esaki 3 pa 4 luna y despues Gobierno di Aruba lo mester tuma esaki over. Y si mester fia placa pa esaki, lo prest’e di Hulanda.

Financieramente Aruba a wordo afecta pa Covid enormemente grandi y Aruba ainda ta leu di recuperacion. P’esey ta enfoca prome riba salud y e parti economico di cada persona pa despues enfoca riba e parti financiero.

Cada kwartaal Aruba ta depende riba sosten di likides di parti di Hulanda. E entradanan di impuesto no ta suficiente pa cubri tur gasto y pa cua motibo ta preparando pa e peticion di asistencia financiero di likides di Hulanda pa e di tres kwartaal di e aña aki. Prome di juli mester e sosten pa juli, augustus y september. Pues den juni e peticion aki mester wordo aproba pa Rijksministerraad.

Consecuentemente e medidanan cu a bin ta implementando pa cumpli cu Hulanda ta keda na vigor. Prome Minister ta referi aki na e cortamento di salario di empleadonan publico y semi-publico. E vakantie uitkering ta wordo paga na 50% mescos cu aña pasa pero e placa ey t’ey caba y salarionan tambe ta garantisa. Pues aki tampoco mester tin preocupacion.

“Mientras cu Gobierno ta sigui den negociacion cu Hulanda den cuadro di landspakket, COHO y RAFT, nos ta purba trece stabilidad y trankilidad den cada hogar. P’esey nos a mira cu nos ta logrando y a cuminsa flexibilisa. Pero e virus t’ey ainda y a costa bida di 107 persona na Aruba. Nos ta recorda nan tur dia y ta desea nan famia forsa cu e perdida,” Prome Minister a termina bisando.

Comments

comments