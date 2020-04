FASE Helpdesk ta informa: Percura pa bo aplicacion ta completo pa un proceso mas lihe

Desde e calamidad laboral causa pa e Corona virus, Gobierno mesora a sali na asistencia di tur e trahadonan cu a, ta y lo por perde nan trabou of entrada. Riba 19 di maart Minister Glenbert Croes a anuncia introduccion di FASE – Fondo Asistencia Social di Emergencia. Un ayudo financiero pa e grupo mas afecta cu ta e clase trahado. Mientras tanto te april 21 tin 10.640 persona cu a registra y un total di 1433 compania. Apesar cu tin hopi aplicacion, mayoria ta incompleto. Rekisitonan ta: ID valido, Permiso (si ta aplicabel), Ultimo payslip of 2 si ta cobra pa quincena y e carta di e dunado di trabou den cual ta splica pakico y bou ki condicion ta manda bo cas of baha entrada etc.

FASE ta pidi un biaha mas su atencion pa e siguiente puntonan:

1. FASE Helpdesk a ricibi hopi peticion pa e ayudo financiero. Helpdesk di FASE ta trahando hasta fin di simannan pa por procesa tur aplicacion. E team di FASE ta compronde cu e aplicante ta desea di haya un notificacion cu si su peticion ta aproba of no. FASE ta informa, cu tur hende lo ricibi un notificacion na su debido tempo despues cu e aplicacion cana su trayecto cu ta envolvi SVB, DIMP, DTP (pa taxista y autobus), DAO, DPL, DIMAS (si ta necesario) pa finalmente e aplicacion yega na e comision di aprobacion.

2. FASE ta haci un apelacion riba tur hende cu a y ta aplica,: percura pa bo aplicacion ta completo. Si bo entreg’e completo e proceso ta cana mas lihe. No lubida cu ta mas di 10 mil hende a aplica y ta aplicando cada minuut. Si su aplicacion ta incompleto, e ta causa un tardansa innecesario pa su persona y pa e comision di evaluacion y aprobacion.

3. Si como compania, sea ta Eenmanszaak, VBA of NV, ta desea di aplica pa FASE tambe, mester entrega e siguiente rekisitonan:

==> Registro di Camara di Comercio no mas bieu cu 6 luna

==> Den caso cu bo ta un ZZP’er, (Zelfstandige Zonder Personeel), Musico, Taxista, Autobus, Artista, etc., tambe mester entrega 2 ultimo prueba di pago di BBO/BAZV/BAVP

==> FASE lo controla si bo persona NO ta un accionista mayor y si bo persona ta wordo considera un empleado

4. Den caso cu su aplicacion pa FASE no wordo aproba, por semper aplica pa Asistencia Social (bijstand) na Departamento di Asunto Social. Number di telefon pa yama ta 528.1110. Pa esaki tambe tin e siguiente exigencianan conforme e Ley di Bijstand:

==> Mester tin nacionalidad Hulandes

==> Mester tin por lo menos 3 aña inscribi na Censo

==> Si bo persona no ta cumpli cu e rekisitonan aki, HIAS y Cruz Cora tambe ta ofrece asistencia

