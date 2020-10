FASE cu yamada: yuda nos yuda bo

Durante rueda di prensa semanal di Gobierno, Minister Glenbert Croes a tene un ronda di informacion tocante e prolongacion di FASE. Cu hopi animo y alivio, e mandatario a anuncia cu ta prolonga FASE cu 3 luna mas pa luna di october, november y december, cu e condicion cu e persona tur luna mester aplica of prolonga di nobo.

Mester aplica, si nunca a haya FASE prome. Mester prolonga si den pasado a yega di haya FASE y pues ya tin un FASE ID.

Contrario na locual tabata e caso anteriormente, si e aplicante yena informacion robes, su aplicacion lo no wordo procesa. Motibo di esaki ta cu awo FASE no ta dispone mas di e ‘mankracht’ pa por haci tur coreccion. P’esey e yamada di Minister Glenbert Croes: “yuda nos yuda bo. Yena tur informacion corecto pa e por cana e proceso di screening exitosamente”.

Durante FASE I y II, hopi hende a yena sea ID robes of cuenta di banco robes. Tambe tabata e caso cu hopi aplicacion tabata incompleto. E team di FASE tabata haci su maximo esfuerso pa yama tur hende (11.225 aplicacion) pidiendo pa informacion cu falta. Tambe FASE anteriormente, a tuma riba su mes pa coregi cuentanan di banco robes. Awo esey no ta bay ta e caso mas. P’esey e suplica naa tur hende pa ta hopi atento ora di aplica.

FASE ta haci e recordatorio tambe cu tur luna prome cu dia 1o di e luna, mester aplica of prolonga di nobo pa e luna corespondiente riba www.fasehelpdesk.com.

FASE ta haci apelacion: yuda nos yuda bo.

Comments

comments