Fantasia di Flor ta tema di Plan Vacacional Playa Pabao

Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta anuncia cu e aña aki un biaha mas ta organisa nan famoso y tan spera “Plan Vacaciona ” di luna di oktober”. E actividad ta tuma lugar cu un duracion di un siman, cuminsando 1 di oktober y ta termina 5 di oktober. E orario ta di dialuna pa diabierna di 8’or am pa 1’or pm. Nos Plan Vacacional ta specificamente pa muchanan entre 4 y 12 aña. A riba peticion di e muchanan a dicidi pa hisa e edad pa 15 aña. E aña aki e tema ta “Fantasia di Color”. Durante e siman aki ta bay tin actividad cu lo tuma lugar na Centro mes y tambe lo bishita diferente lugar manera nos lo bay lama, fantasia di color, obra di man y hopi actividad mas. E actividadnan ta basa riba e tema di “Fantasia di Color” y ta bay tin weganan recreativo pa tur mucha tanto paden como pafor. Manera tur aña e ultimo dia di e Plan Vacacional lo tin un anochi di presentacion pa mayornan por gosa di show cu cada grupo ta presenta. Naturalmente por bin cambio ainda den e programa. Mayornan por pasa inscribi nan yiu (nan) na Centro di Bario Playa Pabao di dialuna pa diabierna, mainta entre 8’or am y 12’or pm y tray merdia entre 2’or pm y 6’or pm. Ta cobra e suma di 50 florin pa mucha y cu ta inclui tur actividad cu ta tuma luga y tambe cada mucha ta haña un sandwich cu juice mainta. Pa motibo organisatorio e ultimo dia pa inscribi ta diasabra mainta dia 29 di september te cu merdia 12’or. Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta recorda mayornan pa inscribi nan yiu (nan) na tempo pa asina evita cu e mucha ta bay riba lista di espera. Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta desea nos muchanan di Playa Pabao y di Aruba en general un dushi vakantie. Pa mas informacion por pasa libremente durante orario di inscripcion of yama Centro di Bario Playa Pabao telefon 583-7775 entre 8’or am y 12’or pm of 2’or pm pa 6’or pm.

Comments

comments