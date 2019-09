Fantasia den su maximo expresion durante “discurso” di Mike Eman

Ex-prome minister di Aruba. Mike Eman a tene un discurso cual el a jama “Discurso Nacional” pero eingelijk e no tin nada di haci cu “discurso nacional” pasobra actualmente Mike Eman ta un simpel cuidadano di pais Aruba pasobra ni miembro di Parlamento e no ta mas. Y mas ainda ta bolbe pretende cosnan cu no ta caminda cu e kier trata na convence e pueblo aki cu cosnan ta malo economicamente dor di e actual Gobierno cu apenas tin 2 aña sinta y a bini di e 8 añanan di SU Gobierno y mal maneho cu a hiba nos den e cataclismo economico cu nos ta aden aki. Mas ainda un “discurso” cu no tabatin pia ni cabez cu simplemente demostra un biaha mas cu Mike Eman awor si a perde tur nocion di realidad y ta bibando den un mundo di fantasia cu e mes a crea y ta pretende di pone hende kere aden tambe. Un Mike Eman cu a mustra desgasta, cansa y malo di salud cu sigur sigur no ta persona cu mester tuma over un gobernacion pa sigui hiba Aruba na e progreso cu nos tur kier. Un Mike Eman cu ta cuminza su palabra bisando cu su “discurso” no ta uno politico pero den dos tres palabra despues ta papia di baha Gobierno y mas ainda cu e Gobierno aki ta malisimo. Dus un bruhacion total di loke tabata sali di e boca di e ex-prome minister aki cu awo si mas y mas tur hende ta kere cu e ta malo mentalmente y ta bai Centro di Respaldo pa haya tratamento. Mas ainda el a presente algun grafica cu ta mustra cu su Gobierno a laga economia di nos pais sano y ta e actual Gobierno a daña tur cos. Si tabata riparabel e hecho cu di e cantidad di votonan cu e lider di Partido AVP aki a ricibi durate eleccion pasa, caminda e tabata e votegetter, ni un 10 porciento a sintoniza su “discurso” demostrando cu masha hende no ta kere den su palabra mas y mas ainda loke realmente hopi a kere cu dado momento Mike Eman lo bai derama lagrima p’asina haci e “discurso” mas dramatico y creibel purbando na “lock” hende cu berdaderamente no ta busca informacion pa nan mes sa y ta keda scucha di un lider politico cu ta desgasta, mustra malo di salud y mustra malo tambe mentalmente. Nos mester corda cu ora e resultado di eleccion a bira cla, Mike Eman a anuncia su retiro y a nenga pa tuma su responsabilidad di bira Parlamentario y representa tur esnan cu a vota pe y a practicamente laganan na caya y ainda ta lagando nan na caya pasobra e no ta den Parlamento pero si el a haya un gran cantidad di voto. Analisando e “discurso” aki por bisa cu Mike Eman no ta bibando na Aruba desde cu tur su berdadnan di e masacre economico cu su Gobierno a haci cu Aruba a sali na cla y den e “discurso” aki kier a pinta un storia masha bunita mes cu ni e expertonan den traha storia di Disney no tin e talento ey pa tin fantasia asina grandi. Aunke den casonan asina’ki no mester duan mucho atenciona na e “discurso” aki pasobra tin cosnan mucho mas potivo cu ta pasando y lo bai pasa, toch mester mencione pasobra con cu bai bin, Mike Eman cu su “discurso” di Fantasia a peturba e trankilidad di Aruba riba un Diadomingo anochi.

