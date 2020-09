Famianan preocupa cu nan grandi a keda contagia cu Corona na Maris Stela y e comunicacion ta limita

Famia di un grandi cu ta kedando na Maris Stela na Savaneta a bin demostra su disgusto pafo unda Sra Quant a menciona cu su wela ta kedando na e cas di cuido. E ta preocupa pa loke ta e parti di comunicacion entre SABA y e famia, pasobra a bin ta realisa cu nan wela a keda contagia y a wordo informa via telefon pero ta buscando e contacto pero no ta haya esaki directo y ora haya comunicacion ta keda bira, e situacion ta keda fastioso con ta atende cu famia. 28 Augustus SABA a pone riba nan facebook cu lo cuminsa traha cu trahenan di cuido pa proeteha tur cliente, pero e siguiente dia ora a yama nos grandi den e video call a tuma nota cu tur cliente ta drenta den e camber y ta haya esaki preocupa. Si tin problema interno cu no tin material ta bon pa informa y asina proteha tanto e cliente y e trahadonan. Famianan ta puntrando con nan ser keri a keda contagia den Maris Stela pero no ta hayando contesta a manda email pero nada, pero si e wela ta comiendo bon. E parti di comunicacion no ta bon structura segun sra Quant cu ta nieta di un cliente den SABA.

