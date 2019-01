Famia ta wordo baha di avion paso nan ta hole malo

American Airlines a haha un famia di tres for di nan avion despues cu otro pasaheronan a keha di nan holo di curpa. Ayeranochi, Yossi y Jennie Adleer y nan jiu muhe di un aña y 7 luna a wordo avisa cu nan no por subi e vuelo di Miami pa Detroit. Na momento cu e famia a lanta pa bai aborda, direpente e porta di gate a wordo sera y nan a wordo bisa cu; “Sorry sir, algun pasahero a keha di boso holo di curpa y nos no ta bai laga boso subi avion”. “Nos no tin ningun holo, OK!! Ningun hendenan akinan tin holo”, asina Yossi a declara cu el a bisa e persona di American Airlines. Supuestamente nan maletanan a wordo baha for di avion, sinembargo esaki no tabata e caso y e avion a lanta vuelo cu nan maletanan. Un representante di American Airlines a bisa cu nan a wordo pidi pa no subi avion despues cu multiple pasahero, hunto cu miembronan di tripulacion y tambe crew di Miami, a keda di e holo di curpa di e famia en cuestion. Segun American Airlines nan a duna e famia hospedahe y cuminda y a booknan riba e proximo vuelo disponibel. E famia finalmente a aborda e proximo vuelo pa jega nan destino awetardi. “Nos a para varios hende na airport y, apesar cu e tabata bergonsoso pa nan, nan a puntra si nan tin un holo di curpa. Pasobra nos a wordo saca di avion pa motibo cu nos ta hole”, Yossi a declara.

