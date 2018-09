Famia ta scapa di wordo electrocuta

LONDON, Gran Britania- Un famia a salba milagrosamente di muri electrocuta y pasa ariba door di un trein di e metro di London, despues cu nan a cay ariba e railsnan.

E incidente a tuma luga den e Baker Street metro station di London. Un muhe tabata pushando e stroller di su yiu ariba e plataforma, aparantemente ,cerca di e rand. Diripiente, door di un descuido, el a cay hunto cu e baby riba e railsnan. E tata a bula pa salba su famia, mientras cu e otro yiu di e pareha, a keda waknan for di riba e plataforma.

Segun un vocero di Tfl, cu ta e organismo responsabel di transporte di London, nan no a wordo electrocuta, door di puro suerte, ya cu nan no a mishi cu e liñanan electrico di 630 volts, The Telegraph a señala. Despues nan a bay sconde den un buraco bou di e railsnan, pa asina evita cu’n trein cu tabata yegando pasa ariba nan.

Testigonan cu a presencia e incidente a adverti e conductor di e trein, cu a para violentamente. Di tur manera, e trein a tapa full e famia.

Empleadonan di Tfl a corta coriente di e rails y a cancela e liña Jubilee, mientras cu polisnan di Transporte Britanico a evacua e station. E mayornan y e mucha a lastra bou di e trein pa a sali. Afortunadamente, nan niun a no a sufri lesionnan grave.

