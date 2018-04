Famia ta cuestiona forma di proceder di Prome Minister den caso di secuestro di Kal El Gietel

Na Februari ultimo, a bin den publicidad e caso caminda cu’n tata ta denuncia secuestro di su yiu menor di edad, di parti di e mama di e criatura. E caso ta asina cu na september e mama a pidi e tata permiso, cual e tata a firma, pa e biaha cu e mucha, pa un vakantie cortico. Pero despues a bin resulta cu e mama no lo regresa Aruba.

E caso a bay asina leu, cu famia a manda un carta pa S.E. Rey Willem Alexander pa su intervencion den e caso aki y actualmente famia ta den contacto cu Kabinet di Gouverneur y S.E. Alfonso Boekhoudt. Sr. Karel Arends, na nomber di e famia, ta splica kico ta e situacion actual relaciona cu e caso aki.

E tata di Kal El Gietel, di 5 aña, Edmar Gietel, a hay’e confronta cu e situacion di sorpresa na September y despues e desapunta grandi, october padilanti, cu e mama no ta bolbe mas. Un serie di investigacion a tuma luga.

Sr. Karel Arends a bin dilanti como vocero di e famia, caminda e ta splica cu un serie di investigacion a tuma luga. Un serie di proposicion a wordo entrega na Prome Minister, comunicacionnan cu intento pa haya un accion di parti di Aruba.

Mas aleu, Sr. Arends ta sigui bisa cu haci estudio completo y a bay wak te na unda e asunto ta hinca den otro legalmente. E posicion di gobierno di Aruba a faya completamente den laga hende haci estudio debidamente, kico ta pasa na nivel di plataforma di secuestro den Reino Hulandes. Sr. Arends a haci un estudio tanto di Argentina y tambe tur locual cu a tuma luga entre Corsou y Hulanda, relaciona cu secuestro. Ta para dilanti di un berdad, ya cu gobierno a hunga cabes duro, y/of purba laba man den algo asina delicado di un mama cu nunca a dedica tempo na su yiu di 8 aña y tampoco di esun di 5 aña cu tabata entre Rondweg 59, cu ta cas di mayornan di Millycent, of Apelsinastraat 6, cu ta cas di tata di Kal El Gietel.

Varios biaha a purba drenta den contacto cu Prome Minsiter, Evelyn Wever- Croes, y pidi PM pa carga responsabilidad. Por a compronde cu gobierno a ofrece Edmar Gietel pa bay Argentina, pero esaki famia ta contra, pasobra Edmar no tin nada di haci ayanan, e mama ta scondi. Husticiia di Argentina no por haci nada, si Aruba mes no kier saca cara bisa kico e señora a haci malo.

Como ultimo metodo, a dicidi di manda un carta di Rey Willem Alexander, oficina di gobernador a ricibi e documentonan di preguntanan di e secuestro cu e mama a planea. Lo bay bin un caso di Corte, y famia ta contestando tur preguntanan cu ta wordo haci. Y gobierno lo bin den luz negativo, unda cu Prome Minister lo bin den un lus negativo, como mama y como gobernante, cu mester a carga responsabilidad. Ta spera cu Prome Minister recapacita na tempo, cu e mama nunca tabata tin e derecho pa haci loke el a haci. E excuus cu e mama tabata tin un representacion legal pa cu e muchanan, ta limita na e bida di e muchanan, libertad y desorayo di e muchanan, responsabilidad pa cu e muchanan. E mama tabata tin un bida na werki, di core caya, casa y divorcia. Anto gobierno y Prome Minister ta sostene e cos aki, hincando full e pais aki den un luz negativo.

Awo e bataya fuerte ta bay cuminsa, pasobra e berdadnan aki ta bay wordo poni den publicidad. Famia ta spera cu ainda Prome Minister, pro acerca gobernador y recapacita pa asina Aruba y Argentina cera cabes y enfrenta e asunto. Na Argentina ordo oficial a wordo duna y awo Interpol lo bay saca e mama di unda cu e ta scondi, hunto cu su yiunan.

E mama a duna na Missing Child y Voogdrijraad di Aruba, na unda e ta. Informacion Pais Aruba tin. E tata mes no tin niun informacion, ni di Aruba, ni di Argentina unda su yiu lo por ta.

Te asina leu, Sr. Karel Arends, na nomber di famia di Sr. Edmar Gietel.

Comments

comments