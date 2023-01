Dialuna merdia Rey Willem-Alexander, Reina Maxima y Prinses Amalia a reuni cu Conseho di Minister di Aruba, Gobernador y Secretario di Estado. Prome Minister Evelyn Wever – Croes a duna e Famia Real bon bini y gradici nan pa nan bishita. Despues a repasa e puntonan principal di maneho di gobierno.

Durante di e encuentro a enfatisa riba e meta pa trece Aruba bek riba e caminda di finansas sostenibel. Y e importancia di diversifica nos economia pasobra nos ta depende di un pilar economico so awor cual ta turismo. E no ta un sercreto cu Turismo ta bayendo hopi bon y a haci Aruba un pionero den nos region. Awor e enfoke ta riba “low impact, high value”. E siguiente diversificacion ta riba tereno di energia, mirando e meta di Aruba den su vision nacional di energia pa bay over na mas energia alternativo, cu construccion di e siguiente parke di molina di biento.

Prome Minister Wever – Croes a comparti e vision di atrae otro desaroyonan economico, pa mehora e clima di inversion y asina diversifica nos economia. Tur esaki den balans cu nos medio ambiente y naturalesa. Ademas, Prome Minister a splica di e plannan pa desperdicio y su procesamento. Meta di e desaroyo aki cu Aruba ta busca ta pa crea empleo, y den esaki tene un bon maneho di integracion di esnan cu a bin di exterior pa biba y traha na Aruba. Ademas a papia di e impacto di e crisis na Venezuela riba Aruba.

E ser humano ta central y esaki ta refleha den e maneho di cuido en general, cuido di salud, cuido di nos grandinan, problematica di salud mental, combati pobresa y sosten pa esnan mas vulnerabel den nos comunidad. Tambe a toca e tema di husticia y e importancia di fortifica e proteccion di nos fronteranan.

Durante e reunion e Famia Real tabata mustra hopi interes pa e topiconan. Di nan banda nan a haci hopi pregunta tambe pa haya mas informacion y tur minister a comparti nan vision y a duna mas informacionnan.

Finalmente, Prome Minister Wever – Croes a expresa di a keda hopi satisfecho cu e reunion y specialmente e interes di Famia Real den e progreso di Aruba.