Famia Planea ta lansa su di dos edicion di e proyecto “Ami ta dicidi 2019”

Diabierna 1 di februari 2019 Famia Planea Aruba a lansa oficialmente e segundo edicion di e proyecto “Ami Ta Dicidi 2019”. Un campaña unico cu un mensahe directo pa asina aporta na crecemento y desaroyo di nos comunidad den su totalidad, specialmente nos hobennan.

Nos ta cuminsa e segundo temporada di e proyecto “AMI TA DICIDI” gradiciendo cada un persona cu di un manera of otro a sa di forma parti di e movemento grandi aki pa promove paternidad responsabel. Nos ta mira bek na un aña 2018 sumamento exitoso unda cu no solamente nos a crece den clientela cu 40% unda cu di esaki 25% ta hobennan nobo bishitando nos oficina. Pero tambe ta mira un crecemento di 25% den loke ta trata charlanan duna na e diferente scol na Aruba. Logrando asina den aña 2018 un total di 5250 hobennan cu a haya minimo un charla for di nos.

E cifranan aki no solamente ta refleha cu mas hobennan y adultonan ta birando consciente di nan salud sexual y reproductivo pero tambe ta duna un indicacion cu poco poco pero sigur nos ta yegando na e hobennan y asina logrando pa motivanan, guianan y sostene pa tuma decisionnan responsabel pa cu nan curpa, bida y futuro.

Nos ta yama comunidad danki pa hasi uzo di nos 8 diferente servicionan cu nos ta ofrece. Di duna un workshop completamente adapta na diferente scolnan, brinda guia y sosten individual na hoben pero tambe mayor, provee informacion proyecto di scol, Famia Planea Aruba on the spot na diferente scolnan secundario ofreciendo e servicio di consulta na scol, Servicio di entrega (delivery) conhuntamente cu un “online store” pa asina por cumpra online y nos ta entrega esaki pabo, te na un“Online counseling” riba nos pagina di facebook y instagram, hasi referencia na otro organisacionnan si esaki ta necesario y finalmente nos servicio na clientenan existente unda cu tur aña ta busca informacion, producto y alabes hasi preguntanan si tin esaki.

Danki na e diferente servicionan aki nos por mira un crecemento grandi den clientela pero tambe pa cu e diferente charlanan duna na scolnan. Nos por wak cu ofreciendo comunidad un combo completo di diferente servicionan ta yuda engrandece e conscientisacion tocante salud sexual propio pero tambe ta fortalece e relacion di confiansa entre Famia Planea Aruba y e ciente.

Gradiciendo comunidad completo pa nan sosten, Famia Planea Aruba a dicidi di regala comunidad algo completamente unico y diferente. E di dos edicion di “AMI TA DICIDI”. Un edicion di hoben pa hoben unda cu no solamente lo motiva hobennan pero tambe muchanan y adultonan. Un edicion cu lo sa di trece un mensahe directo pa nos comunidad.

Ami Ta Dicidi ta un campaña di conscientisacion pa asina motiva tur hende pa tuma decisionnan responsabel pa cu nan bida. Un campaña cu internacionalmente ta wordo ehecuta door di 146 otro pais rond di mundo cu sosten di International Planned Parenthood Federation (IPPF), di cual Famia Planea Aruba tambe ta forma parti di dje. Internacionalmente e campaña ta hiba e nomber di “I Decide” y na Aruba “Ami Ta Dicidi”, aportando asina na nos idioma Papiamento y adapta na nos cultura, norma y balornan.

Meta “Ami Ta Dicidi”

E campaña “Ami Ta Dicidi” tin como meta pa conscientisa, informa, educa, motiva y guia tur mucha, hoben y adulto pa tuma decisionnan responsabel pa cu nan bida. No solamente riba e aspecto di nan salud sexual pero tambe pa cu nan futuro, estudio y mucho mas.

E campaña “Ami Ta Dicidi”, tambe ta introduci, implementa y traha hunto cu e comunidad riba e metanan mundial pa desaroyo sostenibel (SDG-Sustainable Development Goals), pa asina na aña 2030 nos por tin un comunidad mas consciente riba diferente area p.e.: inovacion, educacion, salubridad, etc. Un campaña cu na final lo yuda aporta na e crecemento y desaroyo di cada ser humano.

Grupo meta “Ami Ta Dicidi”

E campaña “Ami Ta Dicidi” tin como grupo meta specialmente nos hobennan y nan systema pero tambe muchanan y adultonan di tur edad. Nos ta kere cu conscientisacion y motivacion pa logra diferente metanan den bida ta cuminsa na un edad relativamente hoben. Nos ta enfoca riba e aspecto aki den diferente forma, manera: via consulta individual of den grupo, informacion pa mayornan/educadornan y workshopnan informativo pa scolnan di diferente nivel.

Temporada y contenido “Ami Ta Dicidi 2019”

E campaña “Ami Ta Dicidi” ta un proyecto cu su duracion y enfoke no ta solamente temporada di “Carnaval” pero durante e aña completo. Pa Famia Planea Aruba ta importante pa por keda educa, informa y motiva e comunidad den su totalidad.

Ami Ta Dicidi – Workshop pa sconan

Por ultimo ta importante pa menciona cu “Ami Ta Dicidi” no solamente ta un logo, cantica y videoclip educativo cu articulonan promocional manera cu por a tuma nota, pero e proyecto aki ta mara tambe na un un workshop creativo, informativo, educativo y interactivo pa nos hobennan. Esaki lo wordo duna por medio di un “Human Board game” titula: AMI TA DICIDI.

“Ami Ta Dicidi Board game” ta parti den 4 categoria unda cu pa categoria e hobennan lo mester contesta preguntanan relaciona cu crecemento, cambionan di curpa, concemento general, sexualidad y anticonceptivo. Esaki lo caba na final cu un debate unda cu e hobennan lo delibera entre nan mes riba diferente topiconan. Ta sigui informa cu e workshop aki no solamente lo pone enfasis riba e crecemento, cambionan di curpa, conocemento general, sexualidad y anticonceptivo pero tambe riba e importancia di stima, cuida, balora y proteha bo curpa. Esaki adapta na edad, conocemiento y necesidad di cada scol. Tur esaki den un ambiente confortabel y cu musica, pa asina yega mas serca di tur hoben presente.

Merchandise, music y video production “Ami Ta Dicidi 2019”

E produccion di musica di “Ami Ta Dicidi 2019” den su totalidad tawata bou di encargo di, Sr. Michael Lampe. E produccion aki ta trece e mensahe di “Ami Ta Dicidi” na un manera creativo, artistico, inovativo y educativo dilanti. Conscientisando e hobennan y comunidad completo pa gosa y disfruta di e temporada di Carnaval sanamente. Un cantica cu ta contene participacion di 7 artista local cu a sa di pone nan talento den practica y trece un cantica unico cu un beat cu sigur lo pega durante e temporada aki.

E produccion di video a keda den man di sr. Aaron Croes, cu a sa di haci e contenido di e cantica visibel na un manera unico y creativo.

Na banda di e workshop pa scol, produccion di musica y video, “Ami Ta Dicidi” tambe ta conta cu diferente articulonan promocional pa cu e temporada, p.e.: shirts, cups, tank tops y caps den diferente color y size. Pa e scolnan cu lo ricibi e workshop lo tin give aways atractivo pa e hobennan y maestronan.

Nos ta finalisa invintando Aruba completo pa join nos y forma parti di “Ami Ta Dicidi 2019”.

Pero tambe pa gosa di e temporada aki di Carnaval 65 consciente y sanamente. Paso ta nos curpa, nos bida y nos decision.

#AMITADCIDI2019 #ATD2019

