Famia Planea ta focus ariba informacion di prevencion di embaraso

Famia Planea ta traha di manera preventivo y nan ta haciendo esaki ya caba pa 48 aña caba. Directora di Famia Planea, Sra. Evelyn Yarzagaray ta amplia mas.

Tempo cu e Famia Planea a wordo funda, e tabata mas pa e accesibilidad di e producto. Dus di e metodo anticonceptivo den transcurso di aña y esey ta locual cu Famia Planea ta trahando duro ariba dje. El a shift bay pa informacion y educacion di comunidad.

E parti Educacional ta cay mas bou di hoben y muchanan, pa nan crece y sa poco mas di sexualidad den totalidad. Dus nan salud sexual. E shfitmento ey a tuma luga. Ta traha cu tur dokter di cas y AZV pa locual ta e accesibilidad na e producto. Ora ta trata na informacion, educacion, full e area preventivo, nan ta traha cu tur scol na Aruba. Ainda esaki no ta hinca den e curiculo di scol, pero si nan ta cubri un 90 pa 95% di tur e scolnan primario, secundario, avanza y educacion special.

Tin scolnan cu tin programanan mas extensivo cu otro. Nan ta sintando cu varios scol, cu ariba un base boluntario ta acerca e fundacion pa asina por wak kico ta e miho approach pa e scol. Esaki ta mirando e scol su necesidad na e momento ey. E scol cu e alumnonan, cu e challenge cu nan tin. Y a base di esaki ta hinca un programa den otro pa e scolnan ya menciona.

Esey Famia Planea ta bin ta wak y tiki tiki e impacto pa informa e hoben y mucha na un edad mas jong, pa e ta na altura di su salud sexual, e cambionan na su curpa y kico e por encontra cun’e den e añanan cu e tin cun’e den su tienerjaren, cu ta un temporada dificil unda extra guia ta necesario.

Den e aspecto aki a bin ta traha cu varios scol. Nan ta trahando hunto cu Hulanda pa digitalisa henter e sistema y bay na un siguiente nivel cu e educacion sexual di Aruba. Esey ta bay transcuri den e añanan nan dilanti. Pero nan mester keda upfront, pa asina e hoben por keda interesa den e materia, ya cu ta trata di su desaroyo personal.

Famia Planea tin programanan pafo di scol tambe. E fundacion ta traha cu otor hopi organisacionnan, gruponan di baile, vakantiecamp. Nan ta traha cu hopi otro NGO’s pa asina keda educa e hobennan aki. Y naturalmente, ta tene cuenta cu e mayornan, ora nan mester cierto consehonan, cierto informacionnan. Dus tur loke ta regarda e asunto di salud sexual reproductivo, nan ta purba di brinda lo maximo. Y tambe keda mehora e servicio y e producto cu nan ta brinda.

Famia Planea ta traha cu Universidad di Aruba, dus cu hopi studiantenan pa asina nan por haci cierto investigacion pa nan. Y ultimo tempo nan ta trahando tambe cu CBS, pa asina sa di e cifranan di Censo 2010 y tameb pa e Censo 2020.

Sra. Yarzagaray ta bisa cu un di e terminonan cu nan ta adaptando nan mes na dje, no tin un bon comprondemento ariba dje, ta cu nan ariba nivel internacional, nan no ta traha cu embaraso hubenil. Nan ta traha mas ariba e factor di embaraso desea of indesea.

Esaki tambe ta hunga un rol bou di e clientenan cu nan ta wak, hopi biaha e hende pa e edad cu e tin of e no tin, e ta mas consciente cu ta desea di ta na estado of no ta desea esaki. Por wak esaki claramente na e comporaticon di un persona. Y tambe e ora por sa mas miho, ki espacio tin pa guia e persona aki. Hopi biaha ora un hoben ta dicido, cu e no kier sali na estado, e “aanpak” ta diferente. Mientras cu’n hoben cu ta sexualmente activo pero no kier sali na estado, e ta focus mas ariba su educacion.

Un persona asina kier wordo yuda, pasobra e kier logra su meta. Hopi biaha ora un hoben ta gefocused cu e tin cu busca un baby, pasobra esey ta su unico salida, ta pasobra cu su tarea ta hopi mas fuerte e ora ey. Mester cambia e mindset. Pero cada caso ta diferente ariba su mes. Tin hopi aspectonan cu por hiba na un embarasao y bou di e hobennan semper tin e ciclo vicioso na cas. E mama a haya yiu na un edad hoben, y e tambe ta bay cu e trend aki. Tin hopi factor cu ta hunga un rol. E fundeshi na cas ta esun di mas importante, nan ta purba di focus riba otro servicionan cu nan ta duna. Pero semper e grupo di risico aki, lo tin cu keda traha y bin cu proyectonan pa e informacion purba di yega. Pero Famia Planea no ta give up, si e hoben a sali na estado, nan ta keda traha toch cun’e, pa no bin un di dos.Pa e sa cu e ta na tempo, tin manera di proteha su mes. Te asina leu, Sra. Evelyne Yarzagaray, directora di Famia Planea.

