Famia Planea por ofrece mucho mas cu solamente anticonceptivo

Hopi ta e hobennan cu ta bin pa busa proteccion cerca Famia Planea y un 70% di e hobennan cu ta bin busca e proteccion na Famia Planea ta pasobra cu nan ta sigui e trayectoria cu nan a ricibi na nan scol. Sra. Evelyn Yarzagaray- Ras, directora di Famia Planea ta amplia mas ariba esaki.

E informacion di material tin un impacto, dus e aspecto educacional, esey a bin sali na cla despues di investigacionnan cu nan a haci. E impacto tabata grandi na e scolnan, ora cu e hobennan a ricibi e informacion/educacion ariba a area di salud sexual reproductivo. E e hobennan sa, cu unda nan bay ora nan ta asina leu y con nan por yudanan.

Pa loke ta e proteccion, no por compara e pildo hunto cu e condom, ya cu esaki ultimo ta e unico forma di proteccion pa e ser masculino. Locual cu Famia Planea a bin ta stimula den transcurso di aña, p.e.loke a bin ta stimula ta e uzo di condom pa e ser femenino, pa e tin den su man, cu no ta solamente un metodo so por scoge. Dus e hobennan por kies cualkier metodo hormonal of no hormonal, y hunto cu esaki un pakete di condom.Pa no laga e cuido solamente den man di e ser masculino.

Pero e ta pa conscientisa pa ambos, cu pa tene relacion sexual ta pa dos persona y no laga e proteccion den man di uno so. Dus stimula e uzo di condom pa sea e ser masculino y e femenino pa e tin’e tambe ariba dje. Di otro banda ta sigui encurasha e campaña cu nan tabata tin durante e temporada di carnaval, ta pa e ser masculino, pa e conseha su pareha cu tin otro metodonan y informa, educa bo mes. No ta paso ta hende homber, no tin un de pil pa e hende homber, of un prikpil, cu e no sa nada ariba e area aki. Esey nan ta purba focus mas ariba scol.

E ser masculino mester ta miho na altura di kico tin ariba mercado y pa ora yega asina leu, pa e ta bon informa. Pasobra tin ora ta wak e aspecto di mucha muhe so, pero di mucha homber tambe, ya cu pa ser tata ta pa bida largo tambe.

Famia Planea ta deal cu ambos sexo. Tanto e mucha muhe y e mucha homber, y hopi biaha e storianan ta varia. E ta hopi balanza cu tin e ser masculino cu ta opta pa no uza un condom, pa tur e motibonan valido na e momento ey, pero pa e hende muhe tambe e ta conta. Dus ta haya cu hopi biaha, hende homber ta bisa cu su pareha no ta kere den e metodo ey. E no kier’e, dus e ta hopi balanza si, segun Sra. Evelyn Yarzagaray.

Dependiendo di ki servicio, p.e. busca pildo of condom, e edadnan ta varia. Tin edad cu ta cuminsa na jong, pero a base di un investigacion di algun aña atras, hunto cu Universidad di Aruba, cu e aki na Aruba, cu e edad promedio cu nan ta cumisna tene relacion sexual, ta 14 pa 15. Esaki ta e grupo cu ta focus mas ariba dje.

Ta hayando hopi mucha jong, y dependiendo di ki metodo di nan preferencia, e ta bay pareu cu un consulta cu dokter di cas. Dus Famia Planea ta traha hunto cu dokter di cas y AZV. Asina ta yuda e hoben, inform’e y eduk’e lo miho posibel, pa asina e keda mas largo posibel den nos enseñansa, cu ta bon p’e hoben tambe. Te asina leu, e relato di Sra. Eveline Yarzagaray – Ras, directora di Famia Planea.

