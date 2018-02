Famia, paternidad y educacion ta fundeshi pa un comunidad duradero

Pa motibo di desaroyo no-holistico, nos enfoke anterior tawata mas den direccion di un of dos perspectiva. Sinembargo, Nacionnan Uni kier haci un cambio na 2030 pa loke ta trata trahamento den forma holistico dirigi riba e perspectivanan economico, social, medio ambiente y ‘good governance’. Basa riba e cambionan aki IPA tambe a evalua su agenda sostenibel y nos ta mira cu e aspecto social y governance mester ta mas profundo hinca den nos curriculum.

Nos como IPA sa cu resultado di nos scolnan basico, especialmente e di prome klasnan na Aruba no ta suficiente. Como IPA nos ta consciente di e problematica aki y nos sa tambe cu un bon resultado no ta depende solamente di nos maestronan, pero ta mara na famia. Nos famianan, mescos cu hopi luga na mundo, a cambia y lo sigui cambia, nos manera di ser mayor tambe a cambia. Tur esaki tin relacion directo cu e resultado di nos studiantenan di IPA y nos muchanan. Pues nos maestronan tambe mester implementa e concepto nobo aki pa por compronde mundo bon y purba di ta creativo pa soluciona problema di nos muchanan hunto cu e mayornan.

Basa riba e cambio di pensamento aki, IPA a introduci caba na nos maestronan e asina yama habilidadnan di siglo 21. Esaki ta encera pensa solucion pa problema, sea creativo, afinidad pa digitalisacion, siña pensa critico y traha hunto.

Pa por analisa e problemanan social den comunidad Arubano mas profundamente, nos tema di Perspectiva Mundial dia 13 februari pa 28 februari2018 e aña aki lo ta : famia, paternidad y educacion fundeshi pa un comunidad duradero .

Nos programa di Perspectiva Mundial lo ta dirigi riba e tres SDG-nan. SDG-1 tin como meta combati pobresa. SDG-2 ta trata combati hamber y SDG-3 cu ta trata bon educacion. Lo analisa en bista di e tema.

E pregunta principal cu nos studiantenan lo purba contesta den Perspectiva Mundial 2018 ta entre otro

a) Con mayornan lo mester bay educa nan yiunan pa haya miho resultado den nos mundo global?

b) Cua ta e habilidadnan cu nos maestronan mester desaroya pa por yuda y compronde nos muchanan, famia y nos comunidad ?

Hunto cu diferente partner nos ta spera cu nos studiantenan di di tres aña lo por profundisa den e dos simannan aki mas den e tema aki ya cu esaki ta hopi esencial pa nos futuro maestronan.

Despues di e profundisacion aki, nos studiantenan di di tres aña di IPA, ta bay pasantia den exterior for di 28 di februari pa 30 di maart. Nan lo studia e tema aki na Argentina, Costa Rica, Hulanda / Belgica, Barcelona, New York y Baltimore. Despues cu nan regresa Aruba nan lo practica loke nan a siña di e tema aki den nos scolnan basico.

