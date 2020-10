Famia lo organisa un drive by cake pa yuda Savier di 9 aña cu a keda diagnostica cu Uveitis

Maria Croes cu ta wela di un hobencito di 9 aña yama Savier a duna di conoce cu su nieto a keda diagnostica cu uveitis unda cu dia 22 October famia lo bay Rotterdam Hulanda unda lo tuma luga un operacion. Tin fecha di bay pero fecha di bin no ta conoci. E hobencito a haya e malesa di wowo cu ta wordo causa di un automium disease cual na Aruba no por detecta cua Savier tin e wela ta duna di conoce.

Door di esaki a dicidi door di famia pa yuda y a bin cu e idea pa bin cu un drive by cake cu a keda publica riba media social y a haya hopi reaccion positivo y hopi hende a reacciona. For di 2019 Savier a cuminsa haya e sintomanan cu su wowo ta bira cora y ora a bay dokter di cas ta avisa cu porta e mes ta raspa e wowo y dokter a wak e ta frega e wowo. Ta e aña aki riba un diasabra 5 luna pasa den e wowo banda robes por a wak un blanco y famia a haya cu esaki no ta normal y a hiba e mucha Eerste Hulp y tambe nan a haya esaki no ta bon y a manda e famia imsan pa un control y asina un Xray y echo y dialuna a haya nan resultado cu e tin Uveitis cu e ta hopi avansa y cu e por perde su bista. E tabata un shock y dolor grandi den nos curason. Dokternan aki ta haciendo tur posibel y ainda ta yudando pero lastimamente nos isla ta chikito y no tin tur tools pa dokernan traha.

Diasabra 10 October e drive by lo tuma luga pa 5or atardi den Fiyostraat 11 na Dakota.

