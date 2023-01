Famia a wordo funda pa medio di decreto divino. Dios a crea hende segun su mes imagen, homber y muhe El a crea nan (Genesis 1:27-28). Despues di a crea nan Dios a bendiciona nan y a bisa nan pa sea fructifero y multiplica. Yena tera y haci esaki somete na boso.

E prome cos cu Dios a haci tabata bendiciona nan. Esey ta bisa nos cu desde principio e union entre un homber y un muhe a wordo declara di ta bon pa Dios nos Creador. Dios ta mira cu fabor riba e union aki. Matrimonio ta loke Dios a institui pa e homber y muher forma e base pa hende goberna sociedad.

E union matrimonial entre un homber y un muhe tin un otro implicacion. Ora Dios a bisa sea fructifero y multiplica Dios claramente tabata establece famia. Famia ta responsabel pa lanta e siguiente generacion di ciudadano cu tin respet pa Dios.

Siglonan despues di creacion ora e lidernan di comunidad kier a cambia Dios su definicion di matrimonio Jesus a corda nan riba loke Dios a bisa na principio. Jesus a corda nan cu for di principio Dios a crea nan homber y muhe, tambe cu un homber lo bandona su tata y mama, uni cu su esposa y nan dos lo bira un solo carni, esta un nucleo familiar nobo (Mateo 19:4-6).

Awor si un hende no ta kere den Dios toch tur hende kier pa cos bay bon cu humanidad (bendicion). Toch tur hende kier pa humanidad keda na existencia (multiplica y yena tera). Toch tur hende kier un existencia digno y ordena riba mundo (goberna e tera). Esaki ta loke Dios a decreta ora El a crea hende y a institui matrimonio entre un homber y un muhe. Awor si un hende no ta kere den creacion door di Dios pero den evolucion, e pregunta ta keda: un union entre homber y homber of un union entre muhe y muhe por pone humanidad keda na existencia manera Dios a decreta den su Palabra?

17 di december 2023