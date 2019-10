Famia disgusta cu trato ricibi di Arestatie Team

Den un entrevista cu Famia De Cuba nan kier a duna nan mal contento pa cu e trato cu nan a ricibi for di Polis, pero akinan nos mester menciona cu no tabata agente di Polis conoci como “straat dienst” a yega na cas di e famia aki, sino agentenan di Arestatie Team cu tin un otro forma di proceder. Mester menciona cu ora cu AT yega nan trabao ta di drenta y bai cu e sospechosonan cu nan mester di dje y nan no ta haci pregunta y ni sikiera bisa bonochi, den un forma di bisa, sino manera nos a menciona, ta di drenta bai te caminda e sospechoso of sospechosonan ta pa detene esakinan y bai cu nan. Pues akinan nos kier a mustra bon cla cu e famia aki ta bruha dos cos cu otro. Pero den nan derecho di duna nan banda di medaya nos a combersa cu nan riba kico a sosode e madruga ey cu no a cai na nan agrado. E señora De Cuba ta bisa cu e agentenan di polis (atrobe bruhando polis cu agente di AT) a drenta su cas violentamente y a spanta nan tur. E a sigui bisa cu nan a saca su yiu chikito di 12, 14 y 8 aña for di nan cama y nan tabatin arma di candela den man. Haciendo tambe cu e muchanan a spanta masha hopi mes y akinan e señora ta bisa cu el a bai puntra kico ta pasando pero a haya contesta di e agente di AT pa keda keto y no bisa nada y warda Fiscal bini pa atende cune. E famia a bisa cu nan a keda den shock pasobra nan no sa kico ta pasando. Akinan no ta pone audio completo pa asina e señora De Cuba aki mes splica den su palabranan kico a pasa. Mester mencion un biaha mas cu ta un accion grandi di Arestatie Team en busca di sospechosonan di atraco y ora cu e team aki yega nan no ta haci pregunta sino drenta y bai directamente serca e persona of personanan cu nan mester detene.

