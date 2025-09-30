Gradicimento y Invitacion
Pa medio di esaki famia kier a gradici tur esnan
cu na un manera of otro a duna nos sosten, consuelo y forsa
durante e tempo dificil cu e fayecimento y entiero
di nos defunto stima:
Robert Hubert Jeandor
Boso muestra di atencion ta di hopi aprecio y un gran sosten pa nos. Un danki na un y tur cu a manda carchi, krans, whatsapp, email y a hasi yamada nan telefonico.
Tambe na su dokter di cas Dr. Jones, Dr. Kordes y departamento di oncologie cu trate cu hopi cariño.
Tambe na pader Jairo pa e bunita santo sacrificio di misa, coro Rejoice, cantantenan, musiconan y e bunita speechnan dedica na nos defunto.
Un danki di curason na Gobierno di Aruba, organisashonan y instancianan cu a coördina y hasi e despedida aki possibel.
Tambe na Aurora Funeral Home pa cu su exelente servicio y atencion.
Boso muestra di atencion tabata un gran consuelo pa nos.
Na mes momento nos ta invita famia, bisiña-, amigo- y conocirnan pa compaña nos na 3 Santo Sacrificio di Misa, diamars 30 di september 2025 na Kapel di Alto Vista pa 5:30 pm, diabierna 3 di oktober 2025 na Inmaculdada Conception Santa Cruz pa 7:00 pm y diadomingo 5 di oktober 2025 na Santa Anna Noord pa 6:00 pm, despues di ultimo misa tin un Rosario na cas; Tanki Leendert # 169-N
Boso presencia ta altamente aprecia.