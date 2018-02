Famia di Noni Brokke lo ta para na tur rotonde pa recolecta placa pa sigui paga su tratamento

Diasabra famia di e hoben Leoni Brokke, cu a haya accidente dia 16 September 2016, unda cu nan lo ta para na tur rotonde di Aruba, pa asina colecta placa pa por sigui paga su tratamento na Colombia.

Wela di Nonni, Sra. van de Linden, a splica cu nan lo ta para for di 10 or di mainta te cu 6 or di atardi, pa asina purba recolecta mas tanto placa posibel, for di 5 cen te lo maximo cu’n persona por duna. Nan lo ta hopi gradicido na e pueblo pa yuda Leoni pa e sigui bay dilanti cu su terapia. Y nan lo wak con esaki ta bay, segun Sra. Van de Linden. E terapia di Nonni na Colombia ta costa basta placa. Mas avanza e terapia ta, mas gasto ta bin acerca. No tin un suma specifico, y nan lo sigui lucha te ora cu nan keda cla completo. Nan no ta hayando ayudo di AZV, e mama ta un mama soltera y e mes ta haciendo tur cos su so. Nonni ta un ser humano, cu tambe tin derecho di biba un bida normal, nan ta haci tur loke ta posibel pa e por bin cana bek, pa e tambe por forma parti di e mundo, manera antes. Si acaso no ta posibel pa e persona yega na e rotonde, famianan por bin busca e donacion cerca e persona of por yama na telefon 568- 8755 of un donacion ariba e cuenta di banco 626.384.04 CMB na nomber di Walter Leonie Brokke.

Sra. Amber Brokke, ruman di Noni a splica cu Noni ta bayendo hopi bon na Colombia y nan ta duna speransa cu e lo cana bek e aña aki ainda. Y cu e lo recupera te cu’n 99%. Esaki ta contrario na loke dokternan na Aruba a bisa cu e lo no recupera y cu e lo cana mas. Esaki tabata falso ya cu den 1 aña y 5 luna na Colombia e la haya yudansa y esaki ta danki na e esfuerso di nan mes como famia. Ainda Noni tin cu keda pa mas o menos 8 luna mas na Colombia. Famia di Nonni no a perde fe niun dia cu Noni Brokke lo recupera. Esaki a pesar di cu dia 4 October dokternan di Aruba a yama famia pa bin dispidi di Noni.

Famia lo ta identifica nan mes door cu nan lo tin un t-shirt bisti unda cu ta para “Padilanti cu Noni cu lo ta den guera”.

